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"Настроен на кровь": политолог объяснил, почему Порошенко нельзя давать власть

29 января 2020, 12:10

Порошенко способен на кровавые действия, отметил эксперт.

Политолог предупредил, что Петр Порошенко очень кровавый - Порошенко новости
Петр Порошенко очень кровавый, предупредил политолог / УНИАН

Экономист, политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин считает, что бывший президент Петр Порошенко очень кровавый.

Экс-глава государства настроен на кровь, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, если бывшему украинскому лидеру снова дать власть, он будет действовать еще более кроваво.

Эксперт добавил, что Порошенко является лидером мощной кланово-олигархической группы, которая сильно выросла за пять лет его президентства, и всячески стремится сохранить свои позиции.

 "…Он стал самостоятельным игроком на поле Украины. Хотя ранее никогда таким не был - наоборот, он был лузером перед президентскими выборами 2014 года, он был фактически банкротом, почти уничтоженным...", - заявил Соскин.

Политолог также назвал Порошенко умной бестией. "…Дай ему снова власть, он будет действовать намного жестче, еще более кроваво. Порошенко - очень кровавый, он настроен на кровь", - предупредил эксперт.

Экономист полагает, что нынешний президент Владимир Зеленский не такой, как Порошенко. "…Порошенко считает, что он - готовый маршал всех времен и народов, потому и имеем войну с Путиным (российский президент Владимир Путин - Ред.)", - утверждал собеседник.

Напомним, политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что главное достоинство Владимира Зеленского - его любовь к украинскому народу. Эксперт добавил, что Петр Порошенко показывал любовь к соотечественникам "сквозь зубы" и вовсю пользовался ими для своего обогащения.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин Олег Соскин
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