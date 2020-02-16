"Я уверен в этом": Зеленский озвучил свою цель и рассказал о тоске за сценой

Зеленский назвал свои цели на посту президента / УНИАН

В рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о своей актерской карьере.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский рассказал на сессии Townhall on Ukraine в воскресенье, 16 февраля.

Нашему президенту задали вопрос, жалеет ли он, что ушел с телевидения, ведь до президентства у него была успешная актерская и комедийная карьера.

"Думаю, много людей услышат мой ответ. Иногда да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь", – сказал он.

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Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что когда видит результат своей работы, в частности, обмен удерживаемыми, это значит, что он и его команда "прожили день правильно".

"И правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну – честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, – если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это не зря. Это моя цель", – добавил Зеленский.

Зеленский на Мюнхенской конференции

Ранее Главред писал, что Зеленский на конференции Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

"Я уверен, что это произойдет (визит Зеленского в Белый дом - ред.), Вы просто очень далеко от нас находитесь. Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Майком Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то личным для двух стран, с каким очень важным результатом для двух стран, чем-то выгодным для двух стран", - сказал Зеленский.

Также напомним, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посоветовала Владимиру Зеленскому готовится к серьезному падению рейтинга после реализации запланированных реформ.

"73% — это значительный мандат, который позволяет украинскому лидеру менять ситуацию. Если он будет продолжать реформы, то, несмотря на то, каким будет их результат, его поддержка будет падать, ведь перед ним (стоит) очень трудная задача. Нет более нетерпеливого политика, чем Зеленский, который стремится к быстрым положительным изменениям в Украине. Если он этого не сделает, то не знаю, кто тогда это может сделать", - сказала она в ходе выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской безопасности конференции.