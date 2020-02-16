  1. Главная
  3. Политика

"Я уверен в этом": Зеленский озвучил свою цель и рассказал о тоске за сценой

16 февраля 2020, 23:29

Президент нашей страны сообщил, скучает ли за сценой и разъяснил, что он должен сделать на посту главы государства.

Зеленский
Зеленский назвал свои цели на посту президента / УНИАН

В рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о своей актерской карьере.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский рассказал на сессии Townhall on Ukraine в воскресенье, 16 февраля.

Нашему президенту задали вопрос, жалеет ли он, что ушел с телевидения, ведь до президентства у него была успешная актерская и комедийная карьера.

"Думаю, много людей услышат мой ответ. Иногда да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь", – сказал он.

Читайте такжеЗеленский назвал сроки завершения войны на Донбассе

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что когда видит результат своей работы, в частности, обмен удерживаемыми, это значит, что он и его команда "прожили день правильно".

"И правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну – честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, – если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это не зря. Это моя цель", – добавил Зеленский.

Зеленский на Мюнхенской конференции

Ранее Главред писал, что  Зеленский на конференции Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

"Я уверен, что это произойдет (визит Зеленского в Белый дом - ред.), Вы просто очень далеко от нас находитесь. Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Майком Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то личным для двух стран, с каким очень важным результатом для двух стран, чем-то выгодным для двух стран", - сказал Зеленский.

Также напомним,  Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посоветовала Владимиру Зеленскому готовится к серьезному падению рейтинга после реализации запланированных реформ.

"73% — это значительный мандат, который позволяет украинскому лидеру менять ситуацию. Если он будет продолжать реформы, то, несмотря на то, каким будет их результат, его поддержка будет падать, ведь перед ним (стоит) очень трудная задача. Нет более нетерпеливого политика, чем Зеленский, который стремится к быстрым положительным изменениям в Украине. Если он этого не сделает, то не знаю, кто тогда это может сделать", - сказала она в ходе выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской безопасности конференции.

Владимир Зеленский Мюнхенская конференция офис президента новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Я уверен в этом": Зеленский озвучил свою цель и рассказал о тоске за сценой». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота
00:13
Под Киевом пьяный коп влетел в пешеходов прям на зебре, есть жертва Видео
16 февраля, воскресенье
23:29
"Я уверен в этом": Зеленский озвучил свою цель и рассказал о тоске за сценой
23:04
Опасный коронавирус косит пассажиров лайнера: заразились американцы
23:04
Самые модные стрижки для женщин после 50 лет с молодящим эффектом фото Фото
22:30
"Серьезная угроза": министр иностранных дел Польши распек действия России
21:57
Пилот потерял управление: во Франции произошла ужасная авиакатастрофа
21:39
Слуга народа обновила состав Высшего совета - кто попал в список
21:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-02-2020: слепые прослушивания Видео
20:47
"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада Видео
20:21
Сидите дома: Китай пошел на крайние меры из-за коронавируса
20:15
Как выжить в авиакатастрофе: пострадавшие поделились опытом
20:13
"Мародер кукухой тронулся": в Сети заплевали оскорбившего бойцов ВСУ экс-советника Порошенко
19:44
Слезы на глазах: Элтона Джонса подкосила опасная болезнь
19:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
19:32
"Зловещие замыслы": в РФ оценили провал в Мюнхене "плана по Донбассу"
19:16
Страшная катастрофа МАУ: секретарь СНБО поехал в Иран - цели визита
19:05
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
18:54
"Вопиюще не выполняется": в РФ поставили условия для проведения "нормандского саммита"
18:43
Хорошие новости: в Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса
18:42
Будте начеку: спасатели предупредили о жуткой опасности в Карпатах
18:16
Стоит ли бежать в обменник: аналитики дали прогноз курса доллара на неделю
18:14
"Резать сволочей сразу": в Сети обсуждают идею о совместных с ОРДЛО патрулях на Донбассе
17:52
Гороскоп на 16 февраля всех знаков Зодиака: чем грозит день покровительницы мрака
17:34
Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных Видео
17:30
Передали оборудование, обучают пограничников: США помогают Беларуси укреплять границу с Украиной
16:59
"Собрал вещи и уехал": Арахамия рассказал о спорах в ОП перед увольнением Богдана
16:27
"Пи*ар с пропагандистской ху*ней": в Сети оценили поздравление Гончаренко с днем независимости Кубани Видео
16:25
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
16:09
Вирус в Китае: появились обнадеживающие данные
16:04
Малайзия ввела жесткий запрет из-за китайского коронавируса: в чем суть
16:00
Модные платья - самые неожиданные тренды весны 2020 фото Фото
15:43
В Украине подготовили сюрприз с повышением пенсий: что известно
15:36
Пришейте к шляпам резиночки: синоптик предупредила и сильном ветре
15:34
"Клоун" в наручниках: в Киеве задержали скандального авторитета из обоймы Януковича Видео
15:11
Захват украинского судна: "суд" оккупантов арестовал украинских рыбаков Видео
14:50
Ждать 200 лет: "слуга народа" огорошила украинцев сроками замены старого жилья
14:43
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
14:36
"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ
14:29
"Ты мост построил оху*тельный": в сети высмеяли "селфач" Кличко и Цукерберга
14:29
"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП
14:07
Попытался изнасиловать и бросил раненой на рельсах: в Бердичеве неизвестный напал на девушку
14:00
Кошмарное ДТП на Львовщине: авто слетело в озеро, четверо погибших Фото
13:40
"Пи*арас", "вшивая собака": экс-нардепы устроили свару в прямом эфире Видео
13:36
"СБ приветбанка лапухи": в Николаеве дерзкие воры легко обокрали банк
13:33
"Черная" зарплата: Радуцкий навал сроки запуска страховой медицины
13:00
Модные пальто - названы самые горячие тренды весны 2020 фото Фото
12:58
"Буфер между РФ и ЕС": Климкин указал на скрытый смысл "мюнхенского плана"
12:43
Неудавшаяся бундесмама обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС Видео
12:28
Захват украинского корабля: в Сети обнародовали имена задержанных моряков Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять