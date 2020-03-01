Глава ОП Ермак встретился с заменой Суркова: что обсуждали

Андрей Ермак / Главред

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком. Стороны обсудили следующий обмен пленными.

По данным Telegram-канал Офиса президента, планируется, что следующий обмен пленными пройдет в формате "всех на всех". О нем было договорено во время нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года.

Кроме того, Ермак заявил о намерении провести следующий обмен пленными уже в марте этого года.

Также стороны отметили необходимость продолжения диалога для полного выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в нормандском формате в Париже.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о серьезных разногласиях с главой Офиса президента Андреем Ермаком из-за многих вопросов внешней политики.