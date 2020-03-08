"Нет команды": эксперт оценил программу Шмыгаля

Шмыгаль намерен наполнить бюджет - Якубин / УНИАН

Новоиспеченный премьер-министр Денис Шмыгаль толком не знает, что планирует делать на новой должности.

Политолог Алексей Якубин считает, что Шмыгаль в первую очередь намерен наполнить бюджет и обеспечить социальные выплаты. Именно для этого в Кабмине и сделали перестановки.

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"На него возложена стабилизация социально-экономических вопросов. Это зарплаты, пенсии, наполнение бюджета. При этом мы не видим конкретный план, нет программы. Есть только общие заявления. Понятно, что премьер не может говорить о конкретике, не имея команды в экономическом блоке", - сказал Якубин в интервью Стране.

Эксперт также отметил, что Шмыгаль прощупывает почву, упоминая о подаче воды в Крым. Видимо, власть пытается строить следующий этап переговоров с Россией на Крымском вопросе. Видимо, об этом вспомнят на встрече в Нормандском формате.

Ранее Главред писал, что Россия знает, что решить водную проблему аннексированного Крыма можно только за счет днепровской воды. Об этом заявил эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

"Россияне будут всегда пытаться, в том числе и с помощью информационных вбросов, прощупать готовность украинских политиков открыть "вентиль" на территории Херсонской области. Водная блокада - это, к сожалению, пока единственный весомый козырь в отношении аннексированного полуострова, который остался в руках Украины", - отметил он в комментарии Апострофу.