Кабмин утвердил программу деятельности - главные приоритеты

Кабмин утвердил новую программу деятельности / УНИАН

Кабинет министров Дениса Шмыгаля утвердил программу деятельности правительства.

Как написал премьер в официальном Telegram-канале, в ближайшее время программа будет представлена на рассмотрение Верховной рады.

"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19. Вскоре мы обнародуем собственно Программу, а сейчас готовы поделиться приоритетами ", - говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, Украинский Кабмин опубликовал перечень условий, при которых людей начнут отправлять на принудительное обследование на коронавирус (и, в случае подтверждения диагноза - лечение). Весь порядок описан в постановлении Кабмина №245 от 25 марта 2020 года.

Также напомним, Кабинет министров завершил предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование.