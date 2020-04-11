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"Выход пара в свисток" или угроза тюрьмы: эксперт дал прогноз посадят ли Порошенко

11 апреля 2020, 00:37

Между Порошенко и Офисом президента есть определенная договоренность относительно голосований в Раде, считает Александр Кочетков.

Александр Кочетков
Александр Кочетков высказал свое мнение об открытом против Порошенко уголовном деле  / Главред

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла дело в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, однако перспектива того, что бывший глава государства понесет наказание, является весьма призрачной. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, между Порошенко и Офисом президента есть определенная договоренность относительно голосований в зале Верховной Рады.

"То есть речь идет о компромиссе между ОП и Порошенко: Венедиктова возбуждает дела против Порошенко, но выбирает только те, судебная перспектива которых является очень призрачной. А Порошенко, в свою очередь, голосует вместе со "слугами" за определенные законопроекты", - сказал Кочетков Главреду.

Эксперт отметил, что с юридической точки зрения, действия, из-за которых возбуждено дело против пятого президента, это нарушение, но не факт, что преступление.

"Рассчитать ущерб, который обществу нанесли такие действия, будет очень трудно. Эти дела - выход пара в свисток. За ними Порошенко выдвинут определенные претензии, заставят походить на допросы и суд. Но в суде, в конце концов, или выигрывает Порошенко, или все закончится чем-то непонятным. Как говорили в советские времена, его просто "поставят на вид", - дал прогноз политолог.

При этом Кочетков считает, что посадка Порошенко Зеленскому добавила бы бонусов, по крайней мере в общественном восприятии.

"Кроме того, это очень упростило бы жизнь нынешнему президенту, потому что Порошенко - его враг, который очень хочет реванша, а потому обязательно будет использовать кризисную ситуацию, которая неизбежно возникнет после карантина - безденежье и безработицу - в свою пользу", - резюмировал эксперт.

Напомним, Офис генерального прокурора открыл уголовное дело о возможных злоупотреблениях бывшего президента Петра Порошенко.  Производство касается нарушений при назначении судей Верховного Суда. 

Действия Порошенко квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в уголовных производствах поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований, а процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами ОГП.

Александр Кочетков Петр Порошенко уголовное дело новости Украины
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