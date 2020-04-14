"Это личная месть": одиозная Черновол выдвинула обвинение Путину

Татьяна Черновол обвинила Путина в открытии дела против нее / facebook.com/tchornovol

Экс-нардеп Татьяна Черновол на полном серьезе заявила, что дело против нее является следствием "мирных договоренностей" с президентом России Владимиром Путиным и "делом против лиц Майдана".

Об этом она заявила во время прямого эфира на Facebook.По словам Черновол, делу был дан ход 18 октября 2019 года.

"Это отвечает на вопрос, откуда мое дело. Оно было возбуждено перед нормандской встречей, это было в рамках "мирных" договоренностей с Путиным. Это было то, чего требовал Путин – дискредитировать Майдан", – сказала она.

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Отвечая на вопрос, кто заказчик дела Черновол, она сказала: "Я думаю, что заказчик дела против майдановцев – Россия. Для России я тоже лицо Майдана. Очень много фильмов в России было выпущено против меня после Майдана, я стала немного больше известной в России после гибели моего мужа".

По словам экс-нардепа, ее дело – первое в череде дел против майдановцев.

"Почему я пошла первой? Потому что это была личная месть. Это месть Бабикова (первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, экс-адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, – Ред.) и личная месть Януковича". В этом контексте Черновол сказала: "Я была вдохновителем и идеологом, определенным локомотивом конфискации активов Януковича – 1,5 миллиарда долларов, которые пошли в государственный бюджет".

В то же время, говоря об обвинении в умышленном убийстве, совершенном в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году, она заявила, что оно не имеет оснований.

"Я не отказываюсь от того, что я 18 февраля организовала штурм офиса "Партии регионов". И даже один из коктейлей Молотова в помещение бросила я. Это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание карателей, которые начали убийства активистов в Мариинском парке".

По словам Черновол, она занималась эвакуацией людей и не заходила в помещение. "Но я не имею никакого отношения к смерти работника офиса "Партии регионов", потому что она произошла в другое время и при других обстоятельствах".

Дело Черновол

Напомним, утром 10 апреля к Черновол с обыском пришли следователи Государственного бюро расследований. Как рассказала она в соцсетях, обыски проходили в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.

Также Главред писал, что скандальная экс-нардеп Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева. Документ, датированный 3 мая 2019 года, она сопроводила постом в Facebook.