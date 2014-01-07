Азаров поздравил украинцев с Рождеством: пожелал взаимопонимания

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил украинцев с Рождеством на своей странице в Facebook.

Глава правительства, несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся в Украине, выразил надежду на то, что все будет хорошо и пожелал людям взаимопонимания в семьях

"Друзья, искренне поздравляю всех с праздником Рождества Христова!

Желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили взаимопонимание и любовь. Пусть сегодняшний праздник принесет счастье и благополучие, а удача всегда сопутствует в делах.

Дарите тепло своим родным и близким!

С Рождеством!!!" – написал Азаров.

Как ранее писал Главред, Президент Виктор Янукович поздравил украинцев с праздником Рождества, пожелал им счастья, радости и благополучия и призвал преодолеть противоречия.