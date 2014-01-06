Янукович поздравил украинцев с Рождеством: призвал искать путь к миру и любви

Президент Виктор Янукович поздравил украинцев с праздником Рождества, пожелал им счастья, радости и благополучия и призвал преодолеть противоречия.

Приводим полностью текст поздравления, который публикует пресс-служба главы государства:

"Уважаемые соотечественники!



Искренне поздравляю вас с великим праздником - Рождеством Христовым!



В этот день миру явился Спаситель и завещал всем нам братолюбие и согласие.



Сегодня наша большая семья - Украинский народ - просит Бога, чтобы он укрепил нас в вере и единстве для построения счастливой и процветающей страны.



В прошлом году мы праздновали 1025-летие Крещения Руси. Принятие христианства способствовало духовному развитию украинского народа. Оно стало фундаментом становления нашего единства и государственности.



В светлый день Рождества Христова я призываю всех нас вместе преодолевать противоречия и искать путь к миру и любви. Так, как нам завещал Спаситель.



Пусть вера в Бога и собственные силы укрепит нас. Желаю каждой украинской семье счастья, радости и благополучия. И прошу у Всевышнего благословения для Украины.



Христос родился! Славим Его!"

Текст и видео новогоднего поздравления Виктора Януковича смотрите здесь.