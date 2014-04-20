Адмирал объяснил, как побороть агрессию Кремля: нужно действовать асимметрично

Адмирал, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Кабаненко считает, что в нынешней ситуации Украина должна действовать асимметрично и переигрывать российские войска не числом, а умением.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Кремль продолжает свою циничную и грязную игру в неклассическую войну. И не надо расслабляться - мы еще не в апогее. В этих условиях не следует ожидать, что Кремль остановится, пока мы не научимся системно переигрывать, действуя не классически и асимметрично", - написал военный.

"В этой деятельности укомплектованые добровольцами части территориальной обороны - то что доктор прописал. Кроме этого, наши руководители сектора безопасности государства должны научиться делать упор на "задачи, которые необходимо выполнить", вместо "сколько бригад (подразделений, батальонов, полков) у нас есть". Этот вопрос менталитета и умения переигрывать противника не числом, а умением", - сообщил Кабаненко.

В то же время, он считает, что воля и ответственность лидера принципиально важны.

"Речь о том, что читается между строк во многих последних сообщениях СМИ. В этом контексте следует обратить внимание на некоторые положения Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины", где в статье 1-1 определено, что соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины в мирное время (де-юре, у нас нет чрезвычайного или военного времени) имеют право применять и использовать оружие и боевую технику для (1) самозащиты в случае применения оружия против них или угрозы такого применения, (2) обеспечения выполнения возложенных на Вооруженные Силы Украины задач по отражению возможной вооруженной агрессии против Украины, (3) обеспечения выполнения задач во время проведения антитеррористической операции", - написал эксперт.

В то же время, он объяснил, что даже при угрозе применения оружия против Вооруженных Сил Украины, а также в условиях отсутствия агрессии и ее квалификации Генштабом как возможной агрессии, законодательная база позволяет руководителю Генштаба принять решение о применении оружия.

Также Кабаненко провел аналогию с Хорватией. "Опыт хорватов может быть ценным (чтобы дать возможность гражданскому населению в зоне боевого столкновения принять решение: адреналин или жизнь, и отделить его от диверсантов и террористов). Следует также изучить уроки израильских, тунисских и афганских событий. Главное, что подход "покатайся и поклацай оружием на глазах противника" - не работает. Поэтому, в своей основе это вопрос воли, ответственности и решимости военного руководства - или ты принимаешь грамотное решение и опережаешь противника, достигаешь необходимого результата (по-другому это называется - красиво выполняешь задания), или проиграешь со всеми негативными последствиями. Третьего не дано", - заключил военный.

Кроме вышесказанного напомним, ранее эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец заявил, что российские войска могут оставаться на границах Украины до президентских выборов, которые состоятся 25 мая, а главная задача наших властей - не дать РФ сорвать избирательный процесс.