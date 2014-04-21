"Власти" Крыма ввели цензуру и запретили показывать Джемилева по ТВ

"Власти" оккупированного Россией Крыма фактически ввели цензуру на полуострове, велев редакции ГТРК "Крым" не показывать лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и ряд членов Меджлиса.

Об этом со ссылкой на источник в ГТРК сообщает "Украинская правда"

Таким образом, новые "власти" Крыма решили применить санкции против лидера крымских татар и ввести цензуру в части освещения деятельности Меджлиса.

"Сотрудникам ГТРК было объявлено – "не надо их показывать (Джемилева и других членов Меджлиса)", - сообщил источник.

Кроме того "не рекомендуется брать интервью у лидера и показывать даже общие планы, где он присутствует, цензура распространяется и на любые упоминания имени Мустафы Джемилева".

Источник уточнил, что данные "рекомендации" были озвучены в устной форме и подтвердил информацию, что неофициальный запрет на освещение лидеров Меджлиса существует.

Вместе с тем работники крымскотатарской редакции ГТРК "Крым" намерены 22 апреля провести встречу с руководством ГТРК.

"Если это цензура – будем требовать официального документа, в котором озвученные требования будут прописаны", - пояснил источник.

Вместе с тем о запрете транслировать в эфире ГТРК Джемилева, Рефата Чубаров и членов Меджлиса сообщила и пресс-секрератр Меджлиса Лейла Муслимова.

Ранее "Главред" сообщал, что сепаратисты объявили Чубарова персоной нон грата, но ему все равно удалось вернуться в Крым.