Коломойский предложил провести съезд общин юга и востока Украины

Глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский инициирует съезд представителей территориальных громад Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской, Николаевской областей 11 мая.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, сообщает УНИАН.

В целях съезда - защита права территориальных общин на свободное волеизъявление и изменение административных границ, согласно законодательству Украины и в пределах государственных границ Украины.

Кроме того, планируют рассмотреть организацию территориальных общин Юго-Востока для противодействия военной агрессии Российской Федерации и террористическим актам против органов государственной власти Украины.

К участию в работе съезда приглашены представители территориальных общин регионов Юго – Востока - сельские, поселковые, городские председатели, а также депутаты местных советов всех уровней.