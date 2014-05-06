ГПУ просит парламент лишить Царева депутатских полномочий и судить - нардеп

Сегодня, 6 мая, и. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий, которому разрешили инициировать лишение нардепов неприкосновенности, предложил Верховной Раде лишить Олега Царева депутатских полномочий. Также в ГПУ хотят привлечь нардепа к уголовной ответственности.

Об этом на брифинге сообщил народный депутат от ВО "Батькивщина" Андрей Сенченко, передает УНИАН.

По словам нардепа, сегодня парламент внес изменения в законодательство, благодаря чему ВР сможет удовлетворить ходатайство ГПУ.

"Законом внесены изменения в законодательство относительно предоставления и.о. генпрокурора права обращаться в ВР с представлением о привлечении к уголовной ответственности народного депутата и соответствующего снятия с него неприкосновенности. Ранее такие документы мог подавать лишь генеральный прокурор", - подчеркнул Сенченко.

Сенченко отметил, что на данное время в Украине есть лишь и.о. генерального прокурора.

"У нас, к сожалению, отдельные народные депутаты работают на раскол Украины и совершают государственные преступления. Потому внесли изменения в закон, прошли эти изменения и теперь уже исполняющий обязанности генерального прокурора наряду с генеральным прокурором, когда тот будет, имеет право вносить такое представление в парламент", - сказал он.

Депутат также выразил мнение, что поскольку закон еще не вступил в силу, то после его опубликования Махницкому придется продублировать представление, чтобы оно имело абсолютно легитимный характер.

"Рассматриваться оно будет после вступления в силу соответствующего закона", - добавил он.

Кроме вышесказанного напомним, что против Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, что ранее сегодня, 6 мая, Царев повторил требования экстремистов. Так, исключенный из Партии регионов нардеп и экс-кандидат в президенты заявил о своей цели - борьбе за "Федерацию юго-восточных республик" - "Новороссию".