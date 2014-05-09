В Мариуполе идут бои: на улицах появились БТРы, горит горсовет, есть убитые и раненые

В Мариуполе Донецкой области, где сепаратисты попытались заблокировать воинскую часть продолжают звучать выстрелы, от которых уже ранены 4 человека. Также есть данные об убитых среди боевиков.

Выстрелы звучат возле городского УВД и воинской части Нацгвардии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает городской сайт 0629.com.ua.

По данным медслужбы, в центре города стреляют из автоматов. По последним данным, 4 человека госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сейчас центр города перекрывают для транспорта и прохожих.



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В соцсетях пишут, что стороны аэропорта в Мариуполь вошла бронетехника с флагами Украины. Возле ДОСААФа стоят машины БМД.

Очевидцы также сообщают, что по улице Леваневского едут БТР и БМП. Сбивают деревья и таранят машины.

Также сообщается, что загорелся первый этаж горсовета.

Нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что в Мариуполе убиты 8 террористов, украинские силовики все живы, но много раненых.

По его данным, около 30 террористов захватили два этажа здания УВД, украинские силовики отбиваются на третьем.

"Террористы стреляют из автоматического оружия, используют гранаты. Снаружи на помощь нашим прибыли три БТРа и войска. Стреляют на поражение, ватники начали разбегаться, как колорады. Из здания напротив поликлиники против нас работают российские снайперы. Среди террористов — восемь убитых, наши все живы, но много раненых", - сообщил он.

"Операция нападения была хорошо спланирована, среди местных ментов есть предатели, которые помогали врагу. Часть Нацгвардии тоже заблаговременно блокировали местные сепаратисты, чтобы солдаты не смогли прийти на помощь", — написал Ляшко.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера сепаратисты осадили горсовет Мариуполя, силовикам пришлось открыть предупредительный огонь из автоматов.

Фото: inforesist.org, видео: ustream.tv