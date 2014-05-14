Компартию в Украине хотят запретить: мечта коммунистов в единстве с Россией

14 мая 2014, 08:37

Говорили о запрете компартии и при Ющенко и во времена Януковича.

Вопрос о возможном запрете Коммунистической партии уже не раз обсуждался в Украине.

Так с 1991 по 1993 годы эта политсила вообще была вне закона. Тогдашняя Верховная Рада проголосовала за ее запрет. Однако в 1993 году Конституционный суд решение отменил, передает ТСН.

В некоторых постсоветских странах, вроде Польши или Чехии, коммунисты полностью запрещены из-за преступлений своих предшественников.

В европейских странах, таких как Франция, Великобритания или Германия, тоже запрещены некоторые партии, однако, не из-за идеологии, а из-за сепаратизма - если политическая сила призывает к расколу, то ее сразу запрещают.

В ситуации с украинскими "красными" мечта о великом Советском Союзе сменилась мечтой о единстве с Россией. А коммунистический "Интернационал" фактически подменили гимном России.

К вопросу о запрете коммунистов возвращались во времена президентства Виктора Ющенко, когда на официальном уровне признали Голодомор. Однако до конкретных решений дело не дошло. Проект постановления о запрете КПУ на сессию ВР попытались внести и в 2013, но безрезультатно.

В 1991 году Украина провозгласила свою независимость и попрощалась с партийной символикой советской эпохи. В то же время Коммунистическая партия Советского союза на съезде поддерживает ГКЧП. Тогда деятельность политического монополиста советской эпохи решили не приостановить, а запретить полностью. Однако, сетуют историки, решение до логического финала все же не довели, в частности, не осудили преступлений коммунистов, не убрали памятников тоталитаризма.

Также немалое количество экс-коммунистов осталась на руководящих должностях и восстановление коммунистической партии в 1993 году не вызвало никакого возмущения. Исключения составляли разве что немногочисленные митинги против коммунистов, которые, однако ни к каким последствиям не привели. Позже в Украине появилась новая Коммунистическая партия. Правда, ее "идолы" остались неизменными.

Напомним, 13 мая и.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов во время заседания лишил слова лидера КПУ Петра Симоненко за распространение российской пропаганды и заявил, что попросит рассмотреть вопрос относительно запрета деятельности КПУ как причастной к сепаратистской деятельности.

видео: ТСН. 

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Рада Украина сепаратизм запрет компартия
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