В Раде Симоненко лишили слова за российскую пропаганду: Турчинов хочет запретить КПУ

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов во время заседания лишил слова лидера КПУ Петра Симоненко за распространение российской пропаганды и заявил, что попросит рассмотреть вопрос относительно запрета деятельности КПУ как причастной к сепаратистской деятельности.

Об этом Турчинов заявил во время заседания Верховной Рады, пишет Украинская правда.

Сообщается, что таким образом он отреагировал на выступление лидера КПУ Петра Симоненко, который обвинил власти в "организации резни в Одессе", сравнив трагедию с инквизицией.

Также Симоненко обозвал правоохранителей западных областей и Нацгвардию "головорезами" и заявил, что они якобы расстреляли "мирную демонстрацию в Мариуполе".

В ответ Турчинов попросил отключить Симоненко микрофон и заявил, что лишает его слова.

"Симоненко повторяет ложь и пропаганду, которые распространяют российские средства массовой информации, в том числе и на Запад. Это циничная ложь!", - возмутился и.о. президента.

"Я буду обращаться в Министерство юстиции, есть очень много материалов относительно соучастия Коммунистической партии в терористической и сепаратистской деятельности", - заявил Турчинов.

При этом он уточнил: "Я бы просил Министерство юстиции рассмотреть этот вопрос и при наличии доказательств подать в суд материалы в отношении запрета Компартии Украины".

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 13 мая, Верховная Рада отрыла очередное заседание, на котором планирует рассмотреть ряд евроинтеграционных законопроектов.