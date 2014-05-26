В Донецке террористы захватили и заминировали мост - СМИ

Часть захвативших Донецкий международный аэропорт им.Сергея Прокофьева боевиков отступила в черту города, взяв под контроль Путиловский мост. По словам очевидца, они могли его заминировать.

Об этом сообщает "Сегодня".

По данным издания, по обе стороны моста расположились бойцы с автоматами.

"Все автомобили разворачиваются в 300 метрах и едут обратно. Кроме того, парализовано движение пригородных автобусов, в частности, в Авдеевку и Горловку, маршрут которых проходит по этому мосту", - сообщают журналисты.

На мосту также стоит старый автомобиль "Волга", номерные знаки затертые.

По словам одного из милиционеров, там может находиться взрывчатка, с помощью которой боевики планируют подорвать украинскую военную технику, если она въедет на мост.

Ранее сообщалось, что террористы захватили Донецкий международный аэропорт им.Сергея Прокофьева, а позже стало известно, что к ним прибыло подкрепление.

По данным пресс-секретаря сил АТО Алексея Дмитрашковского, за аэропорт сейчас идет бой.

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