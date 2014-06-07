Первые визиты Порошенко за границу: чего ждать после встреч с Обамой, Меркель и Путиным

Международными контактами накануне своей инаугурации Петр Порошенко не только обеспечил весьма высокий уровень представительства на торжественной церемонии 7 июня, но и обозначил внешнеполитические приоритеты Украины.



Наша страна остается в центре внимания мирового сообщества, и приглашения, полученные Порошенко для участия в знаковых мероприятиях в Варшаве и Нормандии, лишний раз подтверждают это. 25-летие первых демократических выборов в Польше и 70-летие высадки союзников на французском побережье – события символичные. Новоизбранный украинский президент заодно получил возможность обкатать свою команду, о составе и качестве которой говорят много и охотно. Между Польшей и Францией Порошенко успел поужинать в Берлине с Ангелой Меркель, и это еще один важный момент.



Как представляется, главе государства удалось буквально за несколько дней обозначить внешнеполитические приоритеты своего президентства. Хотя Леонид Кучма напомнил о многовекторности, Порошенко вряд ли будет играть в эту увлекательную игру конца 90-х – сегодня совсем иные внешнеполитические обстоятельства.



Встреча в Варшаве с Брониславом Коморовским – не только дань уважения Польше за постоянную поддержку Украины в европейских кулуарах и на официальных мероприятиях, но и демонстрация последовательности развития отношений. Польскому президенту довелось вынести тяжесть общения с Виктором Януковичем, которого трудно назвать простым партнером для переговоров. При Порошенко, как представляется, в Варшаве появится новый посол, готовый интенсифицировать двусторонние отношения. Создание тандема с Польшей для Украины – отличный шанс продемонстрировать приверженность центральноевропейскому выбору как альтернативу навязываемой евразийской интеграции.



Барак Обама в качестве собеседника Петра Порошенко в Варшаве выглядел символичным. Достаточно даже минимальных представлений о графике американского президента, чтобы понимать: втиснуть в него встречу с новым украинским президентом можно только при наличии доброй воли Вашингтона. Отношения с Украиной для демократической администрации могут стать весомым аргументом в идеологических схватках с республиканцами, требующими более решительного отпора Штатов нарастающей российской агрессивности. Как представляется, у варшавского рандеву в ближайшие полгода будет продолжение в виде заокеанского вояжа украинского президента.



Совместная трапеза с Ангелой Меркель имеет весомое политическое значение. Без одобрения Германии подписание экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вряд ли возможно, как и эффективные переговоры о внедрении безвизового режима. Слова бундесканцлерин о полной поддержке Украины дорогого стоят, и будут реализованы в конкретные европейские действия. Порошенко уже заявлял, что хочет в будущем стать депутатом Европарламента, и для этого во время президентской каденции ему необходимо сделать как можно больше.



Короткая встреча с Владимиром Путиным была для Петра Порошенко самой тяжелой, поскольку общественное мнение в Украине резко реагирует на любые формы общения с главой соседнего государства, давшим отмашку на аннексию Крыма. Полуостров, как утверждает Порошенко, был, есть и будет украинским, хотя и понятно, что его возвращение под украинскую юрисдикцию не будет простым и легким. Сегодня на повестке дня российско-украинских отношений – стабилизация ситуации в Донбассе и урегулирование газовых вопросов.

Признание Путина французским политикам в "ограниченном влиянии" на сепаратистов из ЛНР и ДНР выглядит как приглашение официального Киева к переговорам, которые будут неэффективными без жестких действий против наводнивших Донбасс бандитов с российским оружием. Анонсированное прибытие российского спецпредставителя для начала переговоров, как и возвращение в Киев посла РФ Михаила Зурабова, выглядят показательными жестами, но наивно полагать, что Россия готова пойти на серьезные уступки Украине. Порошенко из-за событий последних месяцев имеет небольшой коридор возможностей, поэтому ему предстоит много маневрировать и искать формулу компромисса, не подрывающего президентских позиций внутри страны.



Формирование внешней политики остается сферой полномочий главы государства и в парламентско-президентской республике. Петр Порошенко в начале июня обозначил основные сферы приложения усилий, теперь общество будет ждать от него реальных успехов.