Боевики пытаются скрыть накопление техники возле Стаханова

Севернее города Стаханова Луганской области боевики усиленно рассредоточивают боевую технику, пытаясь скрыть её накопление.

Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что замечено как минимум 3 новых огневых позиции артиллерии террористов и российских войск.

Ранее в штабе АТО отмечали, что за минувшую ночь ситуация в зоне проведения АТО существенно усложнилась. За ночь боевики 34 раза обстреляли наших военных.

По информации штаба, незаконные вооруженные формирования, нарушая режим прекращения огня, значительно увеличили количество обстрелов по позициям сил АТО из тяжелого вооружения - минометов, артиллерии в том числе с реактивных систем залпового огня "Град".

Наибольшая активность террористов наблюдалась на донецком направлении, хотя вооруженные провокации зафиксировано и на других направлениях.