Россия продолжает перебрасывать на Донбасс технику и солдат, а ЛНР замахнулась на собственные ВВС

Россия продолжает перебрасывать на Донбасс боевую технику и может использовать военную авиацию против сил АТО.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрй Лысенко.

"РФ продолжает перебрасывать на восток Украины в районе непосредственного соприкосновения значительное количество боевой техники и живой силы. Российские военнослужащие наносят на свою технику отметки, которые характерны для украинской армии", - сказал спикер.

По его словам, это свидетельствует о том, что Россия продолжает скрывать свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе и разворачивает кампанию по дискредитации ВСУ среди местного населения.

По информации Лысенко боевики ЛНР заявили о возможной подготовке использования авиации РФ на Донбассе.

"Бандоформирование "ЛНР" заявило о создании собственных "военно-воздушных сил" в составе двух самолетов, штурмовика Су-25 и учебно-тренировочного Л-29. Этот факт свидетельствует о начале информационной кампании по прикрытию возможного использования российской военной авиации против сил АТО", - отметил он.

Напомним, ранее "Главред" сообщал о том, что в Горловке Донецкой области продолжают гибнуть военнослужащие ВС РФ. 19 января стало известно о гибели двух десятков морпехов-балтийцев, рязанских десантников и артиллеристов.