Две колонны бронетехники боевиков движутся в сторону 29-го блокпоста - Семенченко

Две колонны бронетехники боевиков движутся в сторону 29-го блокпоста на Бахмутке.

Об этом заявил народный депутат и командир "Донбасса" Семен Семенченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Если мы говорим о технике, то это однозначно танки, БМП, БТР. Колонна была без идентификационных знаков, как минимум 2 колонны было зафиксировано от Луганска в эту сторону, т.е. они скапливаются здесь", - заявил Семенченко.

По его словам, неподалеку находится река, и достаточно сложные условия для ведения боевых действий.

"Тут не очень хорошая конфигурация, тут река, тут такой рельеф, что в случае, если будут развиваться активные боевые действия, то нам достаточно серьезно придется над этим задуматься", - отметил он.

"Сейчас вся эта бронетехника сосредоточенна в районе где-то за 5-7 км от линии соприкосновения", - добавил он.

По его словам, сейчас "не хватает авиации".

Напомним, ранее в штабе АТО отметили, что украинские военные остановили наступление российских войск в районе 29-го и 31-го блокпостов на Бахмутке.

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