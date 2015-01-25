СНБО хочет уберечь от люстрации опытных офицеров и генералов

В воскресенье, 25 января, в СНБО предложил внести изменения в закон "Об очищении власти", разрешив опытным офицерам и генералам продолжать военную службу.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В то же время в СНБО подчеркнули, что его члены инициировали пакет законодательных изменений насчет усиления обороноспособности государства.

"… в частности, внесение изменений в закон "Об очищении власти" в части разрешения опытным офицерам и генералам продолжать военную службу", - отмечается на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе заседания СНБО его члены решили усилить контртеррористические мероприятия и создать в зоне АТО военно-гражданские администрации для обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения.