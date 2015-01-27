Границу с Россией надо срочно закрывать: есть танковые части, но нет соображения - генерал

Руководству страны необходимо решиться на закрытие участка государственной границы с Россией, который в настоящее время неподконтролен Украине.

Такое заявление сделал генерал-майор в отставке, президент Атлантического совета Вадим Гречанинов в комментарии "Обозревателю".

"Во-первых, надо решиться закрывать границу", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о первоочередных шагах военного руководства Украины. "Необходимо военное решение закрыть границу. Я говорю о государственной границе", - уточнил генерал.

Отвечая на вопрос о том, что у нас нет технической возможности закрыть границу, - генерал заверил, что такая возможность есть.

"Есть танковые части, которые могут выполнить эту задачу. Просто в этом деле надо соображать. Как только будет перекрыта граница, изменится ситуация, потому что эти оголтелые ребята, которые воюют за самостоятельность этих "дэнээров" и "элэнэров", сами воевать не могут. Сейчас там российские военные, российская техника", - добавил он.

В то же время генерал обвинил нынешнее военное руководство страны в непрофессионализме. "Боюсь, что наши не соображают или мало соображают в этом деле", - сказал он.

"С военными они не советуются. Пока это называется АТО, милиция решает все вопросы. В Украине есть генералы, достаточно молодые, которые могли бы командовать; есть люди, которые могли бы быть советниками, помощниками. Но их пока не привлекают", - рассказал Гречанинов.

Напомним, ранее секретарь СНБО александр Турчинов отмечал, что на оккупированной части Донбасса развернута военная группировка более 36 тысяч человек, из которых 8,5 тысячи - регулярные войска РФ. На границе с Россией в полной боевой готовности находится около 52 тысяч российских войск.