Боевики продолжают штурмовать позиции силовиков, ждут "гумконвой" из России: карта зоны АТО

В течение суток, 27 января, боевики продолжали попытки штурмов и многочисленные обстрелы позиций сил АТО на Донбассе.

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, на вероятность очередной эскалации вооруженного противостояния на востоке Украины указывают факты прибытия с территории РФ грузов оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов.

Кроме того, боевики ожидають очередной российский так называемый "гуманитарный" конвой, который уже отправился на Донбасс.

Напомним, что на разных участках Дебальцевского плацдарма на данный момент ведут бои 5 батальонных тактических групп противника (как минимум одна из них укомплектована военнослужащими российских ВДВ), а также 3 сводные артиллерийские группы. Однако после неудачного штурма плацдарма они отошли.

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Карта: mediarnbo.org