После неудачного штурма под Дебальцево боевики отошли: в районе плацдарма ведут бои 5 БТГ россиян

На протяжении последних суток российские войска и террористические группировки продолжали накапливать силы и средства в районе Дебальцевского плацдарма. В районе Дебальцево противник после неудачной попытки штурма через Троицкое к Светлодарску, отошел на исходные позиции.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По нашим данным, на разных участках Дебальцевского плацдарма на данный момент ведут бои 5 батальонных тактических групп (БТГ) противника (как минимум одна из них укомплектована военнослужащими российских ВДВ), а также 3 сводные артиллерийские группы", - пишет Тымчук.

Кроме того, в данном районе действуют многочисленные мелкие формирования террористов, имеющие на вооружении отдельные образцы тяжёлого пехотного вооружения, отметил эксперт.

"Общая численность боевиков, ведущих бои за Дебальцевский плацдарм – порядка 2 500 человек, до 35 танков, порядка 50 ББМ, до 50 единиц ствольной артиллерии (включая САУ), а также минимум 22 единицы РСЗО", - пишет нардеп.

По данным Тымчука, в районе Дебальцево противник после неудачной попытки штурма через Троицкое к Светлодарску, отошел на исходные позиции и восстанавливает свой уровень боеспособности.

Также "отмечается переброска через Стаханов в данный район пополнения боевиков (до 12 единиц автомобильной техники, в основном крытые армейские грузовики, и порядка 18 единиц бронетанковой техники). В районе Углегорска и по направлению на Светлодарское водохранилище противник продолжает накапливать дополнительные тактические резервы, сохраняя таким образом значительный ударный потенциал своих формирований", - написал Тымчук.

Как известно, группа Информационное сопротивление отмечала, что противник стягивает дополнительные силы в район в Горловской "кишки".