Бои на Донбассе и сражение за Дебальцево: главные подробности, хроника событий

Несмотря на усилия руководства Украины и международного сообщества, ситуация на Донбассе продолжает оставаться крайне напряженной. Апогеем обострения конфликта стало растянувшееся на несколько дней ожесточенное сражение за донецкий аэропорт.

Украинским "киборгам" был предъявлен ультиматум с требованием уйти из аэропорта до 17.00 13 января, после чего начался ожесточенный штурм терминалов и обстрел территории аэропорта. Несмотря на то, что боевикам и российским военным удалось захватить некоторые помещения нового терминала и даже закрепиться на отдельных участках, основную задачу они не выполнили – аэропорт остался под контролем украинских силовиков.

Кроме того, российские войска и боевики на Донбассе, в частности, в боях за донецкий аэропорт, начали применять оружие огромной разрушительной силы. Стало известно о том, что боевики использовали залповую огнеметную установку "Буратино", а также установку взрывного разминирования УР-77 "Метеорит", которую называют "Змей Горыныч".

Вместе с тем подразделения ВС России, участвующие в боевых действиях на Донбассе, продолжают нести существенные потери, а реальное количество убитых военнослужащих российской армии уже превысило пять с половиной тысяч человек.

Отметим и помощь силовикам украинских партизан в тылу боевиков и российских военных: враг несет потери в живой силе и технике.

Вашему вниманию - хроника событий на Донбассе:

В понедельник, 16 февраля,

Партизаны мстят за Волноваху: под Докучаевском уничтожены рембаза и огневая точка боевиков.

"Ответка" под Дебальцево: силы АТО уничтожили танк и бурятский экипаж – соцсети.

Из Донецка в Россию ушел странный караван: джипы и бронированные автобусы.

Боевикам ДНР перестали платить зарплату: кормятся грабежами на дороге.

Боевики продолжают обстрелы сил АТО под Луганском и Донецком.

В Горловке россияне что-то затевают: перебросили 900 "штыков" и 25 танков.

Реалии "перемирия": боевики продолжают обстрелы и пытаются окружить украинцев под Дебальцево.

В воскресенье, 15 февраля,

Россия "протаскивает" в ООН резолюцию, подменяющую суть минских соглашений - СМИ.

Под Дебальцево в ответ на танковые атаки боевиков работает артиллерия сил АТО - Генштаб.

Комбат Береза рассказал о возможном Дебальцевском "котле" и кадровых чистках в Генштабе.

Под Мариуполем погибли двое и ранены трое бойцов "Донбасса" - Семенченко.

Первое туманное утро перемирия под Дебальцево, футбол, книги и задумчивые лица, опубликованы фото и видео.

В центре Горловки слышны мощные взрывы - соцсеть.

Нацгвардия на передовой получит броневики "Шрек": опубликованы фото.

Подробности танкового боя под Дебальцево: уничтожены 4 танка и шесть боевиков - соцсети.

Боевики выдвинули ультиматум силовикам под Дебальцево - СМИ.

Боевики пытаются захватить Дебальцево: наращивают силы со стороны Горловки и Углегорска.

Боевики грубо нарушают перемирие: Дебальцево за день накрывали 42 раза - эксперт.

Главарь ДНР грозит захватить Харьков и Мариуполь и уничтожить украинских военных в Дебальцево.

Под Дебальцево идет танковая атака боевиков - батальон "Кривбасс".

У Путина быстро отреагировали на заявление ДНР об обстрелах Дебальцево: соблюдать Минские соглашения.

Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ заявили о "незначительных исключениях" обстрелов в Дебальцево.

Главари боевиков ДНР считают Дебальцево своей территорией: имеем право обстреливать.

В субботу, 14 февраля:

На Луганщине боевики никак не угомонятся, обстреляли город под Бахмуткой.

Подробности удара сил АТО под Дебальцево: россияне потеряли 11 танков - соцсети.

Семенченко о Донбассе: перемирие "цветет и пахнет", ранены четверо силовиков.

На Донбассе боевики умерили свой пыл, но ситуация крайне сложная: карта зоны АТО.

Штаб АТО о потерях боевиков за два дня: 600 "двухсотых" и много техники.

На Донбассе за сутки погибли девять украинских военных - штаб АТО.

Сегодня боевики пытались ввести бронетехнику в Широкино - "Азов".

Боевики ЛНР нарушили "перемирие": обстреляли Попасную, есть жертвы.

В штабе АТО предупредили: боевики хотят сорвать "перемирие".

Под Логвиново произошел танковый бой: поселок остался "нейтральным".

Под Дебальцево артиллерия сил АТО уничтожила танк и два КамАЗа боевиков.

Боевики понеси потери под Логвиново, перебросили туда 200 "штыков" и технику.

На Донбассе резко снизилась напряженность, но враг несколько раз открывал огонь.

В Украину вторгся 14-й "гумконвой" России: едет в захваченные Донецк и Луганск.

Журналист о ситуации в зоне АТО: тишина режет ухо.

"Азов" выбил противника из Широкино: сообщил о потерях.

У Порошенко рассказали о первых часах "перемирия" на Донбассе: они очень важны.

Порошенко о возможных провокациях: если Украина получит удар по щеке - другую не подставит.

Порошенко приказал украинским военным прекратить огонь на Донбассе.

Чалый об угрозе срыва перемирия на Донбассе: тогда никаких переговоров, Украина продолжит защищаться.

Провокация на Донбассе: боевики обстреляли территорию России.

В ОБСЕ рассказали о мерах по контролю за прекращением огня на Донбассе.

"Котла" под Дебальцево не будет: силы АТО взяли под контроль ключевую дорогу – Семенченко.

Под Мариуполем русские десантники несут потери и просят отвода с поля боя - блогер.

Под Донецком СБУ задержала информатора ДНР: оказался работником колонии.

За сутки на Донбассе погибли семь украинских военных - штаб АТО.

Боевики под Мариуполем планируют обстрелять территорию России: хотят спровоцировать ввод войск РФ.

В Иловайске разбомбили эшелон русских пушкарей вместе с боезапасом: выжившие не обнаружены - соцсети.

В российском МИДе нашли повод поставить под сомнение Минские соглашения.

Главарь ДНР приказал боевикам прекратить огонь с 00:00 15 февраля - СМИ.

Боевики устроили сеанс саморазоблачения: пытались выдать украденные в Крыму "Грады" за технику ВСУ.

В Горловку перебросили россиян: надевают шевроны "Укроп", готовят срыв мирных соглашений.

Порошенко подтвердил возможность военного положения: боевики атакуют c "тройным озверением".

Под Горловкой "встретили" российских артиллеристов: 9 уничтожены, 17 ранены - соцсети.

Боевики пытаются захватить новые территории, атакуют позиции силовиков, карта зоны АТО.

Реалии ЛНР: боевики заманивают студентов в банды обещанием засчитать сессию.

Под Широкино украинская артиллерия уничтожила вражеский танк и "Урал" с боекомплектом.

Бои в Логвиново: бегство русских десантников остановили заградотряды "полицаев" - соцсети.

Под Логвиново "нашлись" 53 российских спецназовца: стали "грузом 200" - соцсети.

Представитель Украины в ООН: направление миротворцев на Донбасс не обсуждается.

Пятница, 13-е: силовики уничтожили почти 100 боевиков, еще около 180 ранены.

Подробности удара сил АТО: под Дебальцево уничтожены 68 "отпускников", в Логвиново 39 – соцсети.

Журналист о боях Логвиново: дошло до рукопашной, наши казаки резали террористов, как свиней.

Чалый об угрозе срыва перемирия на Донбассе: тогда никаких переговоров, Украина продолжит защищаться.

Немцов поймал Путина на поставках тяжелого оружия боевикам: только про военторги не надо.

В пятницу, 13 февраля:

Саакашвили о Донбассе: Россия на пути к проигрышу.

В НАТО рассказали о залоге военных успехов боевиков: не обошлось без России.

Порошенко об обстреле городов Донбасса: это атака на минские результаты.

Военные России готовят "помощь" боевикам, развернули системы ПВО под Дебальцево - Госдеп.

Под Дебальцево артиллерия сил АТО накрыла бурятских танкистов, россияне считают потери - соцсети.

Наемники никак не угомонятся, под Дебальцево идут бои.

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Жители Мариуполя всю ночь слушали грохот "Градов".

В среду, 11 февраля,

Россия о переговорах по Донбассу: идут лучше, чем супер.

Минские переговоры по Донбассу снова проходят в "узком кругу".

Под Дебальцево спецназ России потерял много бойцов, просит "поддержки" - блогер.

"Азов" потерял "Брата": погиб в бою под Саханкой.

В Минске изменился формат переговоров по Донбассу.

Посол Украины рассказал, чем могут закончиться минские переговоры.

Обстрел Краматорска: количество жертв возросло до 17 человек.

В Минске Порошенко, Путин и европолитики начали переговоры по Донбассу.

Боевики никак не угомонятся: атакуют силовиков, но безуспешно.

Минские переговоры по Донбассу: онлайн-трансляция.

Порошенко: если не договоримся в Минске, ситуация пойдет вразнос.

Силовики продолжают наступление на Новоазовск: уничтожены блокпосты боевиков – "Азов".

Под Тельманово уничтожен блокпост боевиков, потеряли много техники - журналист.

Разборки в Донецке: казаки пригрозили уничтожать блокпосты полицаев в "своем" районе.

В Германии считают, что будущая встреча по Донбассу дает "проблеск надежды".

Лавров связал восстановление Украиной соцвыплат ДНР и ЛНР с возвратом контроля над границей.

Волонтер о Донбассе: Путину по-прежнему нужна только вся Украина.

Американский генерал обвинил Россию в активных военных действиях под Дебальцево.

Россиянам внушают, что на Донбассе РФ воюет с Америкой - Немцов.

В Минске боевики потребовали прекращения АТО и автономии для ЛНР и ДНР: опубликован документ.

Подсчитан ущерб от обстрела Краматорска.

Западные СМИ рассказали, как можно остановить Путина без войск и оружия.

Силовики зачистили 6 сел под Мариуполем и отразили нападения на двух направлениях, карта зоны АТО.

Порошенко объяснил наступление под Мариуполем: все по Минским договоренностям.

Порошенко о военном положении: мы за мир, а надо - дадим по зубам.

Задержан корректировщик обстрела Краматорска - Госпогранслужба.

СБУ задержала киллера, завербованного ФСБ: планировал убийство "киборга"-россиянина.

Полторак назвал сообщения о Дебальцевском "котле" выдумками: работа идет по плану.

Под Дебальцево российский спецназ понес потери и покинул поле боя - соцсети.

"Атаман" Косогор ответил Плотницкому: луганские бандиты не будут нами править.

Силовики уничтожили склад боеприпасов российских наемников под Фрунзе.

Украинские военные взяли под контроль Пески - Генштаб.

Боевики обстреляли Краматорск из четырех установок "Смерч" кассетными боеприпасами.

За сутки в зоне АТО погибли 19 украинских военных – Генштаб.

Что осталось от донецкого аэропорта: разбитые самолеты, сожженные танки, опубликованы новые фото.

Под Дебальцево уничтожен и "потерян" еще 51 "отпускник", спецназ РФ просит помощи бригады ГРУ - соцсети.

В Краматорске снова слышны залпы: сбит беспилотник боевиков.

В результате обстрела Краматорска пострадали 64 человека, 16 - погибли.

В Донецке обстреляли автостанцию "Центр", шесть погибших: опубликованы фото и видео с места события.

Подробности ракетного удара по Краматорску: боевики использовали спутниковую навигацию.

Россияне гонят на Дебальцевский плацдарм десятки танков и сотни "штыков".

Силы АТО разбили боевиков под Новоазовском, но они перебрасывают технику из России.

Бои на плацдарме: силовики пробились к перекрестку "Дебальцевский крест".

Украинские военные в Дебальцево окружены, но о "котле" говорить рано - замкомбата "Донбасса"

Во вторник, 10 февраля,

В Минске договорились о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения - СМИ.

Начальник львовской милиции и комбат "Львова" в больнице: получили ранения под Дебальцево - СМИ.

Подробности удара под Горловкой: уничтожены 33 российских спецназовца - соцсети.

"Атаман" Козицын снял папаху и решил, что ЛНР и ДНР не существует: туалетные республики.

В СНБО назвали количество жертв обстрела Краматорска: использовались кассетные боеприпасы.

Под Мариуполем "Азов" уничтожил 6 боевиков: держит линию Широкино-Коминтерново-Павлополь.

В боях под Дебальцево погиб комбат "Львова" - СМИ.

Силы АТО отогнали боевиков и российских военных от Мариуполя на 20 км.

"Днепр-1" отразил нападение боевиков на Пески: атаковали под прикрытием 4 танков.

На Новоазовском направлении силовики планируют выйти к госгранице - депутат.

Подробности освобождения Широкино: 10 "отпускников" вернутся в РФ "грузом 200" - соцсети.

Боевики накрыли Краматорск из "Смерчей": перед обстрелом над городом сбили беспилотник.

Реалии ЛНР: не знают, куда девать тела российских наемников – проблема для "молодой республики".

Силы АТО "ответили" боевикам под Горловкой: десантники и спецназ РФ считают потери - соцсети.

Штаб АТО: российский "гумконвой" привез авиационные топливозаправщики, возможна провокация.

Подробности обстрела Краматорска: прилетели кассетные снаряды "Торнадо", трое погибших, 15 раненых.

Краматорск обстреляли из Горловки: опубликованы фото и видео.

Террористы ДНР сделали Кобзона "почетным гражданином Енакиево".

Российский штурмовик Су-25 был сбит и упал под Куйбышево - полк "Азов".

Силы АТО прорвали оборону и откинули боевиков на "дороге жизни" под Дебальцево.

На Луганщине боевики расстреляли и ранили 300 заключенных - СМИ.

Подробности боя за Широкино: боевики сбежали, пушкари из РФ считают потери – соцсети.

В ООН заявили о гибели за шесть дней 263 мирных жителей Донбасса.

Боевики 87 раз обстреляли силовиков: наши войска удерживают позиции под Дебальцево, 7 погибших.

Наступление полка "Азов": взят Павлополь и блокпост возле Саханки, штурмуют Октябрь.

Под Дебальцево уничтожены 12 танков и 50 "командировочных" из РФ, на штурм бросают спецназ ГРУ - блогер.

В бою за Логвиново уничтожен 51 "отпускник" из РФ, почти сотня ранены - соцсети.

"Азов" пошел в наступление: занял Широкино и атакует Саханку.

Силы АТО отступили на 4 км от позиций возле Чернухино - ОБСЕ.

Россияне перебрасывают танки в Донецк и выясняют причины взрыва на ДКЗХИ.

Дебальцевский плацдарм: "казаков" убирают с передовой, в бой бросают российских военных и наемников.

Ситуация под Дебальцево резко осложнилась: боевики оттеснили силы АТО по нескольким направлениям.

Под Дебальцево силовики "Градом" накрыли банду Мозгового: уничтожены 2 грузовика и бронемашина.

Дебальцевского "котла" нет, но силы АТО оказались в оперативном "мешке".

В понедельник, 9 февраля:

Под Дебальцево отражена атака боевиков, использовали неизвестный боеприпас - журналист.

Эксперт: думать, что только санкции могут остановить Путина - наивно.

Украина о переговорах по Донбассу: могут быть последним шансом мирно решить конфликт.

Под Дебальцево военные уничтожили главаря "полицаев" ЛНР - эксперт.

На Донбассе боевики не унимаются и несут существенные потери.

Обама рассказал, как нужно удерживать Россию от наступления на Украину.

Обама об агрессии России: увеличила количество войск в Украине.

На Донбассе задержан корректировщик огня банды "Оплот".

Вылазка на миллион долларов: бойцы АТО под Станицей захватили командную машину боевиков.

Эксперт назвал причину мощного взрыва в Донецке: склад с "умным оружием" из РФ накрыли "Луной".

Российский политолог: цель Путина – не Украина, ему нужен статус Сталина.

Бои под Новогригоровкой: половина боевиков уничтожена и бегут, мотострелки РФ несут потери – соцсети.

Эксперт о переговорах по Донбассу: Россия вынуждена становиться более сговорчивой.

Под Мариуполем боевики используют новейшее российское оружие: опубликованы фото.

Подробности удара сил АТО под Дебальцево: Владикавказ получит 22 "груза 200" - соцсети.

Станицу обстреливают "Градами" с территории России.

Какие российские части находятся на Донбассе: опубликована карта.

В штабе АТО опровергли информацию о российском авиаударе под Дебальцево: погода нелетная.

Новые подробности взрыва в Донецке: 74 "отпускника" из РФ уничтожены и пропали без вести – соцсети.

Силы АТО уничтожили роту "Шумера": в бой брошен последний резерв ДНР – отряд предателей из "Беркута".

Силовики отражают атаки боевиков: 5 танков уничтожили и один захватили, карта зоны АТО.

За два дня в Украину перебросили 1,5 тыс. россиян и 300 единиц техники.

Кабмин ввел пограничный режим в зоне АТО и в двух районах Херсонской области.

Пушки АТО ударили под Дебальцево и Мариуполем: десантники и мотострелки РФ считают "200-х" – соцсети.

В СНБО троллят боевиков: причиной мощного взрыва в Донецке стал "окурок".

Если Путина не остановить, он победным шагом пройдет по Украине - американский политик.

Партизаны "Теней" заявили о покушении на Захарченко: промахнулись, убили охранника.

Россия попытается захватить Дебальцево до переговоров в Минске - экс-глава МИДа Швеции.

Меркель пригрозила Путину не препятствовать поставкам оружия из США в Украину - СМИ.

В Генштабе прокомментировали взрыв в Донецке: бахнула "российская тушенка из гумконвоя".

В Брянке уничтожено большое количество "непростых" оккупантов, готовили штурм Дебальцево – журналист.

На Донбассе за минувшие сутки погибли 9 украинских военных - Генштаб.

За сутки силы АТО уничтожили более 200 боевиков и 15 единиц техники.

Боевикам неймется: из Макеевки на передовую к Дебальцево отправили 350 "штыков" и танки.

"Ротация" боевиков: в Горловку пригнали 300 наемников, танки и зенитки.

В Крыму готовят наемников для отправки в Докучаевск, 25 бронемашин уже переброшены.

Под Дебальцево прибыли две группы "зеленых человечков": местных боевиков выставили "пушечным мясом".

Силы АТО выбили боевиков из Чернухино и взломали фронт под Дебальцево.

Боевики восполняю потери: под Дебальцево перебросили 15 танков, 8 орудий "Рапира", 10 бронемашин.

В штабе АТО заверили, что украинская артиллерия не наносила удары по Донецку.

Боевикам приказали трупами пробить путь к Дебальцево, Путину нужны козыри на переговорах – журналист.

Подробности удара сил АТО в Донецке: "Смерчи" уничтожили два склада боеприпасов из РФ - соцсети.

Путин не воспринимает "мелких клопов" украинцев, но уверен, что выиграет войну на Донбассе.

Сегодня Меркель летит к Обаме говорить об Украине.

Генерал США назвал сильнейшее оружие против России и слабые стороны ее армии.

Если Путин применит на Донбассе авиацию, то реакция США будет мгновенной – экс-посол.

Путин обвинил США в конфликте на Донбассе и назвал условия для стабилизации в Украине.

Сверхмощный взрыв всколыхнул Донецк: ударная волна прошла по всему городу: опубликовано видео.

В воскресенье, 8 февраля:

Луценко заявил о хрупком шансе восстановления мира на Донбассе: на уступки наемникам РФ не пойдем.

Очередной скандал на российском ТВ: Собчак заявила об участии российских солдат на Донбассе.

Украинская армия неприятно удивила Путина и должна заставить врага идти на переговоры.

В НАТО не будут влиять на решение стран альянса относительно оружия для Украины.

Минобороны ответило россиянам: опубликовало документы погибших "отпускников".

Жители Донбасса не хотят в Россию и не поддерживают сепаратистов.

Российский актер поддержал бойцов "Азова" на передовой: опубликованы фото.

Военного решения в Украине не существует: Путин должен изменить свой путь - Керри.

Боевики обстреляли пригород Мариуполя кассетными снарядами.

Обстрелы Дебальцево продолжаются, погибли 5 чел.: жители хотят эвакуироваться в Украину, а не ДНР.

В Минобороны показали уничтоженную технику боевиков: опубликованы фото.

"Отпускники" из РФ продолжают нести потери под Дебальцево и Мариуполем – соцсети.

Российский депутат привез на Урал "груз-200" и не скрывает, что руководит наемниками на Донбассе.

Наемник из Челябинска не советует россиянам ехать воевать на Донбасс, фашистов тут нет: опубликовано видео.

Россия потребовала от Украины паспорта своих солдат, воюющих на Донбассе.

Американский сенатор призвал немедленно дать оружие Украине: Путин не хочет мирного решения.

Журналист рассказал о "тараканах" с Дебальцевского плацдарма, сменивших "киборгов".

Мариупольцы вышли на митинг: Путлер, хватит нас убивать!

За сутки на Донбассе погибли 12 украинских военных – СНБО.

Журналист рассказал о "тараканах" на Дебальцевском плацдарме, сменивших "киборгов".

Боевики сосредоточили атаки на Дебальцевском направлении: все нападения отражены, карта зоны АТО.

В Минобороны показали российские огнеметы "Шмель", захваченные у боевиков на Донбассе.

Боевики обстреляли окрестности Мариуполя: погиб украинский военный.

Подробности атаки в Дебальцево: 24 "отпускника" вернутся в Россию "грузом 200" - соцсети.

Немецкая разведка установила: за время боев на Донбассе погибли около 50 тысяч человек - СМИ.

В Украину вторгся 13-й российский "гумконвой": в составе колонны более 170 единиц техники.

Междоусобица на Донбассе: казаки и российские военные с оружием в руках делят зоны влияния.

В штабе АТО рассказали о потерях врага: за сутки уничтожены 70 боевиков, 4 танка и два "Града".

Под Дебальцево силовики танками раздавили позиции десантников из РФ: боевики разбежались - соцсети.

Силовики артогнем заставили замолчать пушки боевиков, обстреливавшие мирных жителей.

В субботу, 7 февраля,

Стали известны подробности мирного плана Меркель-Олланда для Донбасса.

Десантник рассказал о "божьих одуванчиках", ради которых стоит бороться за Донбасс.

Военный эксперт об агрессии России: Путин кончит, как Янукович.

США об Украине: Путин много раз обещал мир и посылал танки.

Боевики никак не угомонятся, хотя и несут "безумные" потери.

Порошенко рассказал, из-за чего на Донбассе обостряется ситуация.

Байден об агрессии России: Украина имеет право защищаться.

Порошенко показал паспорта солдат России, "заблудившихся" в Украине: опубликованы фото.

Боевики из артиллерии обстреливают Авдеевку, уже есть жертвы.

У Порошенко рассказали о встрече с Меркель и Байденом: говорили о Донбассе.

Бой на Луганщине: противник штурмовал блокпост, есть погибшие военные.

Россия подготовила для Донбасса новую "помощь": обещает отправить продукты.

Немцов назвал условие, при котором война на Донбассе может прекратиться.

Боевики стягивают силы к Дебальцево и Мариуполю: гонят из России танки и "Грады", карта зоны АТО.

В зоне АТО за сутки погибли пятеро украинских военных - СНБО.

Десантник "Жора": заставить Россию выполнять договоренности можно только "Смерчами" и десантниками.

Порошенко надеется, что план Меркель-Олланда по Донбассу сработает.

Меркель не верит в выполнение договоренностей по Донбассу: Россия нарушила мир и порядок.

Потрепанных под Докучаевском боевиков заменили "командировочные" из Питера на БТРах.

Бои на Бахмутке: россияне бросают в атаки танки и пехоту.

В Углегорске силы АТО уничтожили 2 бронемашины, в Донецке – батарею самоходок РФ.

"Ответка" под Мариуполем: силы АТО уничтожили 2 российские пушки – соцсети.

Силы АТО уничтожили еще полсотни боевиков, у многих паника – бегут из банд.

Боевики остались на голодном пайке: били из пушек и "Градов" "всего" 29 раз.

В пятницу, 6 февраля,

У Путина рассказали о переговорах по Донбассу: были содержательными.

Подробности обстрела больницы в Донецке: бил "Ураган", погибли пять человек.

В Кремле закончились переговоры по Донбассу.

В штабе АТО рассказали о потерях боевиков за день.

На Донбассе боевики никак не угомонятся, изменили тактику.

В Кремле Путин и европолитики "с глазу на глаз" говорят о Донбассе.

Силы АТО уничтожили в оккупированном Желобке несколько сотен боевиков - СМИ.

В Москву прибыли Меркель и Олланд: поговорят с Путиным о Донбассе.

Из-за России конфликт в Украине усугубляется - генсек НАТО.

"Киборг" объяснил, почему десантники до последнего удерживали донецкий аэропорт.

Боевики успокоились в Дебальцево и бьют из "Градов" под Мариуполем, карта зоны АТО.

За сутки на Донбассе погибли два украинских воина, 26 ранены.

Под Сокольниками артиллеристы уничтожили два миномета и бронемашину с экипажем.

На Бахмутке силовики уничтожили 3 БМП и 2 "Урала" оккупантов - боец АТО.

Россия испытывает на Донбассе новое оружие - СМИ.

Танковые бои в Углегорске: уничтожены 5 танков и 14 "отпускников" из Бурятии — соцсети.

СБУ задержала организатора сепаратистского псевдореферендума в Северодонецке.

"Киборг" объяснил, как заставить Россию выполнять договоренности по Донбассу.

За два дня силовики уничтожили 60 боевиков, 4 танка, 2 самоходки.

За сутки на Донбассе погиб один военный, 25 ранены.

Подробности атаки партизан в Донецке: пять "полицаев" уничтожены, 22 ранены — соцсети.

Под Брянкой силовики взорвали 7 складов с российскими боеприпасами.

Боевики нарушили договоренности о гуманитарном коридоре: утром обстреляли жилые кварталы Дебальцево.

Силовики отразили все атаки противника под Дебальцево: боевики сократили интенсивность обстрелов.

"Киборг" рассказал фейк ДНР о голом негре из БТРа.

Боевики пытались форсировать Северский Донец, но артиллерия сил АТО отбросила их.

Боевики ждут танковую атаку сил АТО под Луганском, перебрасывают "Рапиры".

Очередной "груз-200" из-под Дебальцево: в Красный Луч отправили 80 боевиков, большинство россияне.

Под Дебальцево диверсанты напали на колонну сил АТО, но были уничтожены.

Под Дебальцево боевики применяют новую тактику: рейды танков и БМП с пехотой на броне.

Под Дебальцево отправили отряд российского спецназа для диверсий в тылу силовиков.

Циничный план Путина: предложил западным лидерам создать в Украине новое Приднестровье - СМИ.

В четверг, 5 февраля,

Новая провокация боевиков: на Луганщине из минометов обстреляли миссию ОБСЕ.

Порошенко о встрече с европолитиками: дает надежду на прекращение огня на Донбассе.

СМИ: из плена боевиков освобождены восемь раненых силовиков, большинство - "киборги".

Европолитики надеются, что у Путина "хватит мозгов" для прекращения войны в Украине - Немцов.

Путин приказал своей армии оккупировать Крым и восток Украины - Яценюк.

"Киборг" о боях на Донбассе: русские и мы выставляем по 10 танков, а дальше все решает профессионализм.

Эксперт о штурме Дебальцево: кремлевская крыса играла в исторические параллели со Сталинградским "котлом".

Боевики никак не угомонятся, несут существенные потери под Дебальцево.

Боевики никак не угомонятся, несут существенные потери под Дебальцево.

Подробности ночной атаки партизан в Донецке: уничтожены 24 "командировочных" и "отпускника" из РФ – соцсети.

На Донбассе СБУ задержала снайпера банды "Восток".

"Киборг" о Донбассе: он будет украинским по сути, если туда заселить "бандеровцев".

Керри рассказал, как Россия нарушает минские соглашения: США не могут на это закрыть глаза.

В Донецке партизаны атаковали "полицаев", спецназ спешит на помощь дивизии Дзержинского – соцсети.

Из-за боевиков в Дебальцево сегодня погибли пять человек.

На Дебальцевском плацдарме у боевиков много танков: силовики уничтожили 6, подбили 8.

Боевики пугают жителей Мариуполя новым обстрелом: это стратегия "кукловодов" из России.

Под завалами донецкого аэропорта нашли живого "киборга": перебит позвоночник, сильная контузия.

Артиллерия АТО ударила под Брянкой: склад снарядов взорван, 15 "отпускников" уничтожены – соцсети.

Боевики на Донбассе накапливают силы: готовят наступление на трех направлениях, карта зоны АТО.

Боевики обстреляли кассетными минами центр Станицы, ранены два силовика - Москаль.

Экс-советник Путина прогнозирует поход на Киев: пора "заняться всей Украиной", а не только Донбассом.

Бежавший в Россию от мобилизации украинец попал в ФСБ: заставили воевать за боевиков – СМИ.

Чудо под Дебальцево: эксперт рассказал, каким оружием силы АТО уничтожали танки боевиков.

Бывший вице-спикер Кошулинский и два экс-депутата "свободовца" мобилизованы и идут в АТО.

За сутки на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли 6 мирных жителей.

Артиллерия сил АТО "предупредила" боевиков и уничтожила "Град" под Счастьем.

Журналист о боях за Дебальцево: очень тяжелая ночь, сожгли кучу российской техники.

Силы АТО за сутки уничтожили 190 боевиков, отразили две атаки на Дебальцевскомнаправлении.

СБУ поймала "Мойдодыра": сливал боевикам информацию о силах АТО.

Порошенко призвал НАТО дать Украине современное оружие.

Интернет порвало видео: неудачный день боевиков ДНР – не могут выстрелить из миномета.

Под Мариуполем боевики обстреляли поселок Сартана: есть погибшие, разрушены 20 домов.

Ночной взрыв в Донецке: партизаны уничтожили склад боезапаса, россияне считают потери – соцсети.

Подробности уничтожения "коменданта" Перевальска: попал под удар украинской артиллерии.

Боевикам не хватает снарядов к "Градам": Россия не успевает гнать эшелоны боеприпасов.

В Макеевке и Енакиево наемники наращивают ударные группы: перебросили 18 танков, 42 бронемашины.

Силовики накрыли резервное подразделение россиян с техникой на Дебальцевском плацдарме.

В среду, 4 февраля:

Новая военная колонна под Макеевкой: ОБСЕ зафиксировала 21 грузовик с боеприпасами для "Градов".

Все больше российских солдат дезертируют на Донбассе: не хотят умирать за Путина - журналист.

Генерал рассказал, почему Дебальцево для боевиков важнее аэропорта.

Под Мариуполем в бою погибли два украинских военных – "Азов".

Территория войны: как найти работу в зоне АТО.

В штабе АТО рассказали о потерях врага: за день на Донбассе уничтожены 18 боевиков, 55 – ранены.

В ДНР устроили "сеанс саморазоблачения": выложили фото, доказывающие обстрел больницы боевиками.

"Киевстар" отключил мобильную связь на захваченной боевиками территории Донбасса.

Неудачная "прогулка" под Дебальцево: российские разведчики напоролись на мины, 4 погибших - соцсети.

Под Дебальцево силы АТО разгромили танковую группировку противника, опубликованы фото.

СБУ ликвидировала банду под руководством российского военного: организовала обстрел Мариуполя.

В Луганске нашли тело бывшего замглавы областного Конгресса азербайджанцев: застрелили из автомата

СБУ задержала офицера-предателя Генштаба и боевика ДНР, организовавших "штурм" АП.

Рада требует судить руководство России и главарей боевиков в Гааге.

За сутки на Донбассе погибли 4 украинских бойцов - СНБО.

Боевики несут потери, но накапливают силы на Дебальцевском направлении: карта зоны АТО.

В Донецке обстреляли больницу и детсад: есть раненые, 4 погибших.

Украинский офицер поймал боевиков на лжи: бьют по своим, по силам АТО выстрелили 5 тысяч тонн снарядов.

Добровольцы Ичкерии едут на Донбасс мстить российским наемникам за смерть Мунаева.

Западные СМИ рассказали, как Порошенко добился от Путина прекратить наступление на Донбассе.

Украина увеличит производство танков в 24 раза.

Западные СМИ: Путин разогревает конфликт, пора дать оружие Украине.

Подробности боя в Попасной: более 40 боевиков уничтожены, в плен взят белорусский наемник.

Фейк от главаря ЛНР: боевики сбили древний беспилотник, а заявили о целом штурмовике.

"Ответка" силовиков: за сутки уничтожили 18 боевиков, 55 - ранены.

Креатив от ДНР: в Донецке создали "городскую рекламу" боевиков, опубликовано фото.

Российских солдат обманом заставляют подписывать контракты и отправляют к границе Украины.

Мобилизация в ДНР: прикрытие для ввода российских войск или шаг к самоубийству.

Краснодон получил "груз 200": под Дебальцево уничтожен 51 боевик "сводного батальона".

Подробности удара сил АТО под Докучаевском: наша артиллерия "сорвала" три "Гвоздики" боевиков.

Боевики боятся атаковать на Луганщине: используют засады и "блуждающие" танки.

В Донецке боевики наращивают ударные группы: пригнали 25 танков, 85 ББМ и 3 тыс. "штыков".

Новые подробности атаки партизан в Донецке: работали "Тени"

Во вторник, 3 февраля:

Порошенко рассказал, с чего должно начаться решение конфликта на Донбассе.

Правозащитники о Дебальцево: ситуация критическая, обстрелы не прекращаются.

Блогер назвал военные части РФ, штурмовавшие Дебальцевский плацдарм: танки, "Грады" и спецназ.

Пауки в банке: "генпрокуратура" ЛНР завела дело на главу "народного совета".

Взводный "Айдара" назвал главную ошибку сил АТО в Иловайском "котле".

Штаб АТО о вчерашних потерях боевиков: 157 "двухсотых", установка "Буратино" и пушки.

В штабе АТО назвали город, который хотят захватить боевики.

Неудачный день "добровольцев"-артиллеристов из РФ на Донбассе: 4 уничтожены, 24 ранены - соцсети.

Эксперт о мобилизации боевиков: может быть только принудительная, это - пропаганда.

Эксперт рассказал о новом сценарии Путина: хочет ввести на Донбасс "миротворцев" под эгидой РФ.

"Айдаровец" Назар Волынец: "У России целая программа по уничтожению будущих лидеров Украины".

"Автобус жизни": волонтеры ищут водителей и транспорт для эвакуации из Дебальцево.

Реалии ДНР: в Снежном раненых боевиков нечем лечить, в ветклиниках "отжимают" мединструменты.

Украина считает, что Россия не хочет мирного решения конфликта на Донбассе.

Германия о боевиках: их цинизм достиг нового уровня, играют с тысячами жизней.

Из-за боев на Донбассе уже погибли более 5 тыс. человек - ООН.

С боевиками договорились о создании гуманитарного коридора в районе Дебальцево и Углегорска.

Уничтоженный под Углегорском танковый полк РФ заменят части из Бурятии – соцсети.

Эксперт о мобилизации боевиков на Донбассе: там православный шариат, дезертиров могут казнить.

Боевики пытаются выбить силовиков с занимаемых позиций: все атаки отражены, карта зоны АТО.

Военный эксперт рассказал, когда Россия может применить на Донбассе боевую авиацию.

За сутки на Донбассе погибли 5 украинских военных, 27 - ранены.

Бегство боевиков и "казачков" из-под Углегорска останавливали заградотряды российских "полицаев".

В Краснодон привезли более 50 тел боевиков: местные уклоняются от "мобилизации" - СМИ.

Силы АТО уничтожили банды "Бэтмен" и "Бендекса", отряд "Хулиган" понес тяжелые потери.

Западные СМИ опубликовали подробности тайных переговоров Меркель и Путина по Украине.

Проблему Донбасса можно решить только силой и оружием – военный эксперт.

Рада приняла закон о военнопленных.

В Донецкой области за сутки из-за обстрелов боевиков погибли 6 мирных жителей.

Новая атака партизан в Донецке: "отпускники" уничтожены, спецтехника и склад горючего взорваны – соцсети.

Боевики ДНР хотят разрешить дончанам расплачиваться евро и иенами, о рублях молчат.

Рейд под Мариуполем: силы АТО сожгли колонну российской техники и тягачи - журналист.

Пентагон настаивает на поставках в Украину комплексов Javelin: помогут уничтожать вражеские танки.

Под Станицей уничтожены диверсанты боевиков: российских "добровольцев" накрыли артогнем - соцсети.

В Генштабе рассказали, сколько силовиков получили статус участника боевых действий.

В ООН заявили, что из-за ситуации в Украине призрак "холодной войны уже выползает из тени".

США не спешат поставлять оружие Украине, на Россию будут давить санкциями.

Подробности атаки партизан в Донецке: 10 "отпускников" из РФ уничтожены, 22 ранены – соцсети.

Ситуация на Луганщине: боевики оставили позиции возле Брянки, но стягивают технику к Первомайску.

Под Луганском силы АТО уничтожили пункт управления боевиков, сорван штурм Счастья и Станицы.

"Русский мир" в Донецке: танкисты-азиаты из РФ выселяют и грабят местное население.

Парубий рассказал о провале "зимнего наступления" Путина на Донбассе.

Боевики понесли огромные потери на Дебальцевском плацдарме: морги Донецка забиты телами.

28 "киборгов" пропали без вести в донецком аэропорту - Генштаб.

В понедельник, 2 февраля:

Под Углегорском артиллерия АТО накрыла "отпускников" из РФ: в Волгоград поедет "груз 200" - соцсети.

Бой под Санжаровкой: уничтожены 17 оккупантов, россияне запросили отвод для укомплектации - соцсети.

СБУ задержала "Русича": боевик из банды "Чечена" готовил теракты в Мариуполе.

Боевики накрыли Попасную "Градами": в городе пожары и разрушения.

Путин рассказал о своей "обеспокоенности" ситуацией на Донбассе.

Погибший на Донбассе чеченский генерал любил Украину и хотел просить Порошенко о гражданстве.

Главари боевиков на Донбассе шантажируют Украину: требуют с ними договориться.

Спецслужбы ЛНР готовят провокацию: "украинские самоходки" обстреляют Алчевск и Луганск, будут жертвы.

Арестован командир батареи "Киевской Руси": обвиняется в госизмене - СМИ.

Боевики обстреляли Стаханов "для картинки" на ТВ: накрыли своих подельников "Градами".

Полтавский горсовет признал Россию страной-агрессором: депутаты проголосовали единогласно.

Под Дебальцево "потерялись" 32 кадыровца, а спецназ РФ считает потери – соцсети.

"Айдаровец" Назар Волынец: за каждую ошибку платим жизнями десятков солдат не в боях, а ловушках.

Под Дебальцево боевики подорвали БТР с силовиками: погиб один доброволец.

Под Донецком "Правый сектор" задержал диверсантов: оказались кадровыми военными РФ - журналист.

На Донбассе погиб бригадный генерал чеченских повстанцев: воевал на стороне Украины.

Боевики под Дебальцево дважды "ходили в атаку" на блокпост: силовики отбросили бандитов назад.

Сегодня боевики 11 раз обстреляли "захваченное" Дебальцево: били "Грады", пушки и минометы.

Яценюк назвал боевиков "уродами": в детских игрушках маскируют взрывчатку.

Россия к 9 мая готовит большую амнистию: зеки пополнят "армию" боевиков на Донбассе.

СБУ задержала "Кору": боевик "армии Новороссии" причастен у обстрелу Мариуполя.

Главарь ДНР выдвинул ультиматум: не хочет видеть Кучму на консультациях по Донбассу.

Боевики не хотят мира на Донбассе, штурмуют позиции силовиков: карта зоны АТО.

В Нацгвардии опровергли заявление нардепа об уходе из Дебальцево.

Нардеп о потерях наемников на Донбассе: Путин открыл ворота ада, который его и проглотит.

Подробности атаки на базу бронетехники и оружия боевиков Донецке: работали "партизаны".

Дядя десантника РФ: родне погибших на Донбассе платят 5 млн, раненым – 3 млн, потому и молчат.

Главарю ДНР не хватает "пушечного мяса": мечтает "мобилизовать" 100 тыс. человек.

Штаб АТО о вчерашних потерях боевиков: 180 "двухсотых" и четыре пушки.

Боевики никак не угомонятся: атакуют силовиков, засылают снайперов.

На Донбассе за сутки погибли пятеро украинских военных - Генштаб.

Под Мариуполем силы АТО жестко ответили и погасили огневые точки боевиков.

"Азов" об атаках на Мариупольском направлении: на военных напала банда "Заря".

В Донецке загорелся завод, где боевики ремонтировали бронетехнику.

В Донецке боевики зарываются в землю: захватывают развязки, высоты и путепроводы.

Военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков под Дебальцево.

Боевики перебросили на Дебальцевский плацдарм еще 55 бронемашин и 1200 "штыков".

Под Дебальцево силы АТО уничтожили еще 60 "отпускников" из РФ и подбили 11 бронемашин - соцсети.

В МВД рассказали о провале боевиков под Дебальцево: потеряли колонну военной техники.

В Дебальцево нет позиций сил АТО, много жителей перешло на сторону ДНР - Кихтенко.

В воскресенье, 1 февраля:

Под Углегорском и Дебальцево уничтожены 70 "заблудившихся" россиян - соцсети.

Разборки заградотряда с чеченскими "полицаями": двоих пристрелили за отказ вернуться в бой - блогер.

На захват Дебальцево боевики отправили 95% своей техники - Геращенко.

В Горловке, Макеевке и аэропорту уничтожено 110 "отпускников" из России - соцсети.

Боевики сегодня продолжали обстрелы и пытались штурмовать силы АТО.

Боевики с потерями отступают из Углегорска: их ударная группировка разбита - СМИ.

Яценюк утвердил решение о "наградных" за уничтожение вражеской техники.

Боевики и Россия отказались принимать Минские соглашения - шведский дипломат.

В Дебальцево боевики обстреляли мирных жителей, которые готовились к эвакуации.

Кучма: в Минске представители боевиков шантажировали Украину полномасштабной войной.

Украинский доброволец о россиянах на Донбассе: мы умираем как герои, а они - непонятно кем.

Филатов рассказал о здоровье Семенченко после ранения под Углегорском.

Реалии ДНР: в больнице Донецка боевики застрелили врача из-за смерти соратника.

Из-за боевиков в Донецкой области за сутки погибли семь человек.

Под Углегорском идут бои, часть города захватил противник - СНБО.

На Луганщине военные "ответили" на атаку боевиков: уничтожили их танк.

Боевики пытаются захватить новые территории, но несут потери: карта зоны АТО.

На Донбассе за сутки погибли 13 украинских военных - СНБО.

Под Углегорском нашлись "пропавшие" танковые подразделения РФ, понесли серьезные потери - блогер.

Из плена боевиков освобождены еще пятеро украинских военных.

В Углегорске был контужен Семенченко - батальон "Донбасс".

Замглавы АП о консультации по Донбассу: "переговорщики" боевиков пытались разыграть спектакль.

Возле аэропорта Донецка силовики взяли в плен семерых членов банды "Восток" - волонтер.

Боевики никак не угомонятся, силовики наносят им существенные потери.

"Казаки" штурмуют Чернухино, силы АТО уничтожили колонну их техники - журналист.

В субботу, 31 января:

В Минобороны считают: депутаты не могут быть комбатами.

В штабе АТО рассказали о потерях врага: за два дня уничтожены 145 боевиков, 380 - ранены.

Представители боевиков сорвали консультации по Донбассу: выдвинули ультиматум.

В штабе АТО рассказали о самых "горячих" точках на Донбассе: боевики применяют тяжелое вооружение.

Реалии ДНР: боевикам "Востока" задерживают зарплату, в последний раз получку давали на Новый год.

Под Углегорском ищут пропавшее танковое подразделение РФ, боевики с поля боя разбежались - соцсети.

На Донбассе разгрузился очередной российский "гумконвой": возвращается в Ростовскую область.

Под Мариуполем силы АТО накрыли боевиков "Градом": уничтожен танк и 5 бандитов – штаб.

В Углегорске вышли из окружения части "Свитязя", под городом бронетехника РФ – "Донбасс".

На Луганщине боевики применили "психологическое" оружие: обстреляли Станицу под песни Кобзона.

Главный разведчик ДНР "копает" под Захарченко: главаря могут сместить с поста - источник.

В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу.

В Дебальцево погибли 12 мирных жителей, "казаки" и бандиты шастают в пригородах.

Украинские партизаны уничтожили предателя: главного полицая ДНР в Новоазовске.

В Углегорске боевики активно используют танки и БТР, пытаясь контратаковать - "Донбасс".

За сутки на Донбассе погибли 15 украинских воинов - штаб АТО.

В Углегорске тяжелые бои, город освобождают армия, Нацгвардия и батальоны милиции – "Донбасс".

Украинский офицер: бандиты уничтожают село, где нет военных – школу, церковь, дома.

На Луганщине наша артиллерия уничтожила технику и живую силу боевиков - ОК "Север".

Семенченко о боях за Углегорск: пошли на штурм, помолитесь за парней.

На Дебальцевском плацдарме недовольных "казаков" погнали изображать наступление.

Грузия разрешила своим гражданам воевать в силах АТО на Донбассе.

В Углегорске бегство российских десантников останавливал заградотряд - соцсети.

Российские спецназовцы вернутся из Углегорска в Ставрополь "грузом 200" - соцсети.

Очередной гумконвой из России "оформляется" на границе - российские СМИ.

На Донбассе продолжаются обстрелы, а в Углегорске снова идет бой - штаб АТО.

В пятницу, 30 января, стало известно

Углегорск и Дебальцево: в темноте видны раскаленные стволы, бои утихли - журналист.

"Переговорщики" боевиков улетели из Минска в Москву, продолжая грозить Украине.

Наблюдатели ОБСЕ увидели в захваченных районах Донбасса неопознанные танки и артиллерию.

Уличные бои в Углегорске: опубликовано видео.

Желание России создать коридор в Крым приведет к огромной войне - представитель Украины в ООН.

Военный эксперт: "орки" не собирались задерживаться в Углегорске, но пришлось.

СНБО о гибели мирных жителей Донецка: Украина никогда не стреляла по жилым кварталам.

На дебальцевском плацдарме идут жестокие бои - штаб АТО.

Волонтер объяснил, как три месяца удерживали донецкий аэропорт: нужны тепловизоры.

Из Углегорска в Подмосковье, Ставрополь и Псков отправится новый "груз 200" - соцсети.

Порошенко договорился о встрече с Меркель в Берлине: хотят скорейшего заседания контактной группы.

Главарь ЛНР шантажирует Украину: снимете блокаду - прекратим огонь.

Порошенко утвердил дополнительные меры по частичной мобилизации.

Сегодня Россия перебросила к Донецку колонны танков, БТР и военных грузовиков - комбат "Днепра-1".

СБУ задержала "Беркута": боевик из банды "Призрак" готовил теракты в Запорожье.

Под Дебальцево наши бойцы уничтожили десятки вражеских танков: на плацдарме ожесточенные бои.

Комбат "Азова" о ситуации на Донбассе: нужно отбиваться, а не вести переговоры.

Представители боевиков улетели из Минска в Москву, не дожидаясь начала переговоров.

В Донецке снаряды накрыли троллейбус и очередь за гуманитаркой: есть погибшие и раненые.

Экс-министр о слабых санкциях против РФ: будут выжидать очередного Мариуполя и наступления россиян.

Волонтер о ситуации в Углегорске: силы АТО вызвали огонь артиллерии на себя.

СНБО о ситуации в Углегорске: нужно какой-то тотализатор включать, идет контрбатарейная борьба.

В Раде предложили сажать на 8 лет за призывы "откосить" от армии.

Боевики активизировались на всех направлениях: ведут разведку боем, карта зоны АТО.

Боевики сгоняют студентов в банды ЛНР: воевать будут вахтовым методом.

За сутки в Донецкой области погибли семь мирных жителей - МВД.

Российский танкист рассказал, как попал в Украину и обстреливал наших солдат, опубликовано видео.

На границу с Украиной перебрасывают 3 тыс. российских солдат из Таджикистана - СМИ.

Геращенко опроверг информацию комбата Семенченко: Углегорск и Дебальцево – наши.



Комбат ОУН о ситуации в донецком аэропорту: боев в терминалах нет.

Россияне продолжают нести потери в донецком аэропорту – соцсети.

В Генштабе рассказали о мобилизации: идет по плану, повестки получили 75 тысяч человек.

Россия собирается усилит группировки войск на стратегических направлениях.

В штабе АТО говорят о боях в Углегорске, в Генштабе о них ничего не знают.

Россияне гонят снаряды и оружие под Дебальцево и Попасную, бронетехнику - под Станицу.

Возле 29-го блокпоста в Желобке стоят российские танки - Москаль.

Боевики продолжают обстреливать силовиков в Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях.

Боевики активно обстреливают из артиллерии пригороды Мариуполя.

Боевики перебрасывают в Еленовку и Горловку новые силы: сотни "штыков", десятки БМП и танков.

На Луганщине боевики не сумели удержать позиции и отошли на исходные рубежи.

Банда "Призрак" под Дебальцево практически уничтожена: штурмовые отряды стали небоеспособны.

Военный эксперт рассказал о ситуации на Дебальцевском плацдарме.

На Донбассе скопилось 6,5 тысяч наемников: россияне управляют боевиками как "играющие тренеры".

Турчинов рассказал, какое современное оружие использует Россия против украинских военных.

Cкандал вокруг "Айдара", комбат говорит о расформировании, бойцы – о провокации.

В четверг, 29 января, стало известно:

Турчинов назвал обстрел Мариуполя "демонстративным фашизмом": Путин предстанет перед судом.

Нацгвардия "подчистила" Углегорск от боевиков, обошлось без потерь - блогер.

Штаб АТО о вчерашних потерях боевиков: 73 "двухсотых" и много техники.

Силы АТО мужественно удерживают позиции, противник несет потери.

Атаку россиян на Углегорск сорвали местные "ополченцы": нарушили маскировку и сбежали - соцсети.

Кабмин утвердил "призовые" и боевые выплаты участникам АТО.

Атака на Углегорск отбита: техника и штурмовые группы боевиков уничтожены, идет зачистка.

Генштаб о Донбассе: силовики не воюют с регулярной армией России.

Силы АТО готовят "зачистки" городских кварталов: нужны бронещиты для спецназа.



Беларусь анонсировала встречу контактной группы по Донбассу.

Мозговой объявлен предателем: "Призрак" бежал из-под Дебальцево, 50 боевиков убиты, 80 ранены - СМИ.

"Киборги" покинули аэропорт Донецка, потерял стратегическое значение - Генштаб.

Ярош планирует создать "параллельный Генштаб": в армии мало адекватных генералов.

Боевики при поддержке танков атаковали наши позиции в районе Углегорска: бои продолжаются.

Боевики обстреляли Дебальцево: погибли мирные жители, среди них - ребенок.

В Углегорск прорвались танки и пехота боевиков, в городе идет жестокий бой - волонтер.

Под Дебальцево боевики потеряли десятки единиц техники и сотни людей.

Силовики зачистили от боевиков село Орехово и взорвали ж/д по которой вывозили уголь в ЛНР.

Боевики интенсивно обстреливают силовиков и скапливают силы под Мариуполем: карта зоны АТО.

На Донбассе за сутки погибли пять украинских солдат - СНБО.

Боевики понесли большие потери: меньше атакуют силовиков.

Подробности пленения "киборгов" в аэропорту: комбата "слили" - Гиви ждал его два дня.

Волонтер о тактике боевиков на Донбассе: "дебилы-ополченцы" идут первыми, за ними - россияне.

Украинский танкист о бое под Дебальцево: бандиты отступали, бросая технику, убитых и раненых.

Ситуация в Донецке: при массированном артобстреле погибли три мирных жителя, 10 ранены.

На Луганщине силы АТО уничтожили 10 танков и более 20 боевиков.

СБУ создала полную базу террористов ДНР: используют российское оружие и криминалитет.

Под Дебальцево силы АТО разгромили БТГ россиян: 20 убиты, 39 ранены, командир пропал без вести - соцсети.

В Луганске боевики разграбили склад алкоголя на 11 миллионов – Москаль.

В Украине разработали бронемашину-гибрид: выдерживает выстрел гранатомета, опубликовано видео.

Россия увеличила поставки боеприпасов на Донбасс: два-три эшелона в сутки - эксперт.

Боевики оформляют на "работу" в шахты диверсантов: проще выехать из зоны АТО.

Южнее Донецка всех боевиков заменили российскими наемниками: 1000 "штыков" и десятки танков.

Боевики не смогли оттеснить силовиков под Никишино: перебрасывают резервы под Енакиево.

Атаки боевиков на Дебальцевский плацдарм выдохлись: бросают блокпосты, боятся контрнаступления.

Боевики 103 раза обстреляли силовиков: украинские военные стоят на своих позициях и отбивают атаки.

В Донецке боевики задержали российских диверсантов – из миномета обстреливали город.

Бойцы "Азова" обратились к Путину: добро пожаловать в ад, опубликовано видео.

Бои под Горловкой: силы АТО уничтожили 12 русских десантников и артиллеристов – соцсети.

Тетерук объяснил, почему украинские артиллеристы не бьют по скоплению техники боевиков.

Манипуляции власти: в Мариуполе забыли о жертвах обстрела и передумали называть Россию агрессором.

На Донбассе погибли более 1400 украинских военных.

В среду, 28 января, стало известно:

Участникам АТО будут доплачивать за уничтожение техники боевиков: названы суммы.

Чем быстрее посыплется экономика России, тем быстрее уменьшится ее агрессия - эксперт.

Порошенко и европолитики назвали оптимальный формат переговоров по Донбассу.

На Донбассе боевики умерили свой пыл, силовики работают на опережение.

После обстрела Мариуполя боевики вывезли "Грады" в Россию: опубликован перехват разговора.

За два дня обстрелов в Горловке погибли 6 мирных жителей.

Жители села на Луганщине рассказали о боевиках и оккупации: опубликовано видео.

Тысячи жителей Дебальцево прячутся от обстрелов боевиков в подвалах: опубликованы фото и видео.

Порошенко может сменить начальника Генштаба - СМИ.

Евросоюз обсудит введение новых санкций против России, а нынешние продолжит на год.

После сбитого на Донбассе "Боинга" в Кремле приказали сменить экипажи "Буков".

Порошенко вернул в Генштаб одного из опытнейших генералов.

Литовский политик: поведение Европы после агрессии России - лицемерие и трусость.

Письмо Порошенко Путину: СМИ обнародовали полный текст.

"Эвакуация" от боевиков: отпустили жителей села и взорвали их возле украинского блокпоста.

В Луганске обнаружили базу новейшей российской бронетехники: опубликованы фото.

Климкин об агрессии России: если мы проиграем битву - вернется Средневековье.

Россияне хоронят под Ростовом погибших на Донбассе солдат как "хирургические отходы".

Волонтер объяснил, почему боевики издеваются над пленными и ведут ожесточенные атаки.

В плену боевиков на Донбассе находятся более 600 человек.

Боевики продолжают штурмовать позиции силовиков, ждут "гумконвой" из России: карта зоны АТО.

Теракт в Мариуполе: количество погибших возросло до 31 человека, раненых - 108.

Боевики из "Градов" обстреляли железнодорожный вокзал в Дебальцево.

"Чрезвычайная ситуация" на Донбассе: что даст такой режим региону.

Боевики "Градами" накрыли Попасную: погибли два мирных жителя.

"Сеятели русского мира" прицельно обстреляли ТЭС в Счастье.

СБУ задержала информатора ДНР: наводил на цели под обстрелы боевиков.

Один день бойцов АТО в Песках, опубликованы фото.

Российский наемник об армии РФ на Донбассе: там их много, воюют под прикрытием "ополченцев".

Бывший главарь ЛНР вместе с депутатом Госдумы организовали поставки оружия в "гумконвоях" - СМИ.

"Чрезвычайная ситуация" на Донбассе: что даст такой режим региону.

Под Мариуполем погиб боец "Азова", еще 6 - ранены.

Обстановка на Луганщине: боевики просили прекратить огонь под Крымским, чтобы забрать "200".

Под Дебальцево артиллерия АТО ответила оккупантам: 6 уничтожены, 31 ранен - соцсети.

Боевики ДНР захватывают родственников, приехавших за пленными "киборгами" - волонтер.

В Песках партизаны "Теней" уничтожили корректировщика артиллерии боевиков – соцсети.

СБУ задержала диверсантов ДНР: готовили провокации против сил АТО.

Бандиты 126 раз обстреляли силовиков, в районе Песок боевикам пришлось отступить.

Наемник из России о главаре ДНР Захарченко: ходячий мертвец, его свои похоронят, реально тупой.

На Донбассе за сутки погибли 3 украинских военных - Генштаб.

Порошенко написал письмо Путину: требует выполнять Минские соглашения и освободить Савченко.

Новые подробности уничтожения авиации ЛНР: работали партизаны.

Боевики подтянули танки, готовятся перейти к обороне под Горловкой – военный эксперт.

Под Докучаевском украинские военные из засады уничтожили два минометных расчета боевиков.

После неудачного штурма под Дебальцево боевики отошли: в районе плацдарма ведут бои 5 БТГ россиян.

При зачистке блокпоста боевиков и шахты найдены пропавшие без вести бойцы АТО - волонтер.

Во вторник, 27 января,

Немцов рассказал о планах Путина после Мариуполя: ввода войск не будет.

Мечтать не вредно: боевики хотят провести в ДНР "саммит непризнанных государств".

В ОБСЕ назвали, что будет лучшей гуманитарной помощью России: закройте границу с Украиной.

У Порошенко рассказали о новой тактике боевиков на Донбассе: запугивание и дестабилизация.

СБУ задержала двух боевиков ДНР: грабили местных жителей, вербовали новых наемников.

В штабе АТО рассказали о потерях врага: за два дня уничтожены 68 боевиков, более 200 - ранены.

Главарем "службы госбезопасности" ЛНР стал отставной генерал и депутат из Екатеринбурга - СМИ.

Россияне вытеснили боевиков из Горловки, готовят штурм Дебальцевского плацдарма - волонтер.

Под Донецком боевики дважды штурмовали позиции силовиков: были отброшены назад.

На Луганщине боевики обстреляли колонию: сбежали убийцы и грабители.

Филатов об уничтожении "авиации" боевиков: накрыли "Ураганы".

Боевики обстреляли больницу под Дебальцево: погиб медик.

В Украине создали броневик "Махно", вооруженный "Киборгом": опубликовано видео.

В штабе АТО рассказали, как военные уничтожили самолеты и вертолеты боевиков.

Рада в первом чтении признала ЛНР и ДНР террористическими организациями.

Украина временно закрыла воздушные пункты пропуска через госграницу на Донбассе.

Боевики штурмовали позиции силовиков, все атаки были отражены: карта зоны АТО.

Боевики готовят провокации с "гумконвоем", чтобы Россия открыто ввела войска в Украину - СНБО.

Луценко о превращении российских военных в "ополченцев" ДНР: легко, как балалайка.

Минобороны рассказало, сколько техники боевиков за сутки уничтожили военные.

Первое интервью Яроша с больничной койки: опубликовано видео.

Отомстили за Волноваху: партизаны наводят, а артиллерия утюжит оккупантов и "полицаев" в Еленовке.

Боевики снова обстреляли Донецк: повреждены два автобуса, ранен водитель.

СБУ задержала псевдоволонтерку, работавшую на главарей боевиков.

В Мариуполе полк "Днепр-1" уничтожил снайперское гнездо: два боевика убиты, три ранены.

В Ровеньках россияне "зачистили" казаков: одних расстреляли, других посадили – блогер.

На Луганщине силы АТО уничтожили 10 боевиков, два их БМП и БТР.

Силы АТО ответили на Луганщине: три оккупанта уничтожены, 29 ранены – соцсети.

Новый фейк российской пропаганды: в батальоне "Азов" появились "насильники-албанцы".

На Донбассе за сутки погибли девять военных Украины - Генштаб.

Ситуация в зоне АТО: ночной штурм Дебальцево и танковая атака на Станицу.

Границу с Россией надо срочно закрывать: есть танковые части, но нет соображения - генерал.

Боевики хотят затянуть Горловскую "кишку": собрали 2000 "штыков", полсотни танков и бронемашин.

Военные эксперты рассказали о тяжелой обстановке на западе Донецка и в Станице.

Артиллерия силовиков отогнала российские войска от Еленовки.

Боевики зализывают раны после штурма Санжаровки, стягивают силы к Дебальцево.

На Украину надвигается 12-й "гумконвой" из России.

В ООН заявили, что боевики ДНР сознательно стреляли по Мариуполю.

В понедельник, 26 января,

Украина рассказала, сколько военных России находятся на Донбассе.

США назвали два города Украины, которые являются целью России.

Боевики обстреляли Авдеевку, тяжело ранен ребенок.

США о конфликте в Украине: главарь ДНР рассказывает о намерениях России.

Литва удивлена: солдаты России гибнут в Украине, а страна от конфликта "открещивается".

Подробности удара сил АТО у Санжаровки: 14 оккупантов уничтожены, 34 ранены – соцсети.

Эксперт рассказал, когда в Украине нужно было ввести военное положение.

Под Санжаровкой боевики трижды штурмовали позиции силовиков: были отброшены назад.

Посол России не пришел на встречу, где доказали участие граждан РФ в войне на Донбассе - СБУ.

Генсек НАТО уверен: кризис в Украине нельзя решить военным путем.

Генсек НАТО ответил Путину на "натовский легион": иностранные войска в Украине - российские.

Бунт в ЛНР: "казаки" хотят бороться с Плотницким.

Под Станицей плотным артогнем накрыло саперов из России: 4 уничтожены, 11 ранены - соцсети.

Лыжичко прокомментировала теракт в Мариуполе: это нападение Путина.

Эксперт назвал вероятную цель обстрела Мариуполя: обернулся для Москвы не очень хорошо.

Путин подстрекает украинцев "откосить" от мобилизации в России.

Боевики стянули технику под Станицу, пытались форсировать Северский Донец - журналист.

За обстрел Мариуполя Путину "светит" Гаага: Милошевич тоже туда не хотел, но пришлось - Немцов.

Под Дебальцево силы АТО плотно накрыли мотострелков из РФ, россияне считают потери – соцсети.

Боевики из "Градов" обстреляли Станицу, есть погибшие.

Путину померещилось, что "армия Киева" - это иностранный легион НАТО.

Пленный наемник из России рассказал: поехал на Донбасс, чтобы не сидеть в тюрьме за воровство.

Эксперт о ДНР и ЛНР: этими "отмычками" Путин хочет взломать весь украинский дом.

Главарь ДНР пригрозил объединиться с ЛНР: хочет выровнять линию фронта.

Эксперт о введении военного положения в Украине: это не панацея, нужны изменения.

Порошенко рассказал о "гуманитарной" помощи из России: оружие и топливо для танков.

Яценюк ввел на Донбассе режим чрезвычайной ситуации.

Посол ЕС о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями: первые шаги - за Украиной.

Пленный наемник из России рассказал: поехал на Донбасс, чтобы не сидеть в тюрьме за воровство.

Стало известно, какие части донецкого аэропорта контролируют "киборги".

Россия наращивает ударную авиацию в оккупированном Крыму.

СБУ: Мариуполь обстреляли "Градами" и "Тюльпанами", руководил офицер РФ с позывным "Пепел".

Боевики хотят расширить зону конфликта: ведут ожесточенные бои у Санжаровки, карта зоны АТО.

Разведчик рассказал, как артиллерия АТО "отправила к Аллаху" 20 кадыровцев.

Боевики запретили беженцам покидать Красный Луч: "имейте совесть, пора и землю защищать".

"Правый сектор" хочет выгнать "паркетных генералов" из армии и ввести военное положение.

Более 70% людей, подлежащих мобилизации, получили повестки в армию.

В Горловке морг забит телами наемников из России, местных угрожают хоронить в "общей яме" - соцсети.

Обстрел Мариуполя: количество пострадавших возросло до 105 человек, 12 в тяжелом состоянии.

Реалии ЛНР: в Луганске боевики "отжимают" пустующие квартиры – помогают работники ЖЭКов.

Российские наемники бежали из-под Троицкого, бросив убитых "казачков" на поле боя - Москаль.

На Донбассе за сутки погибли семь украинских солдат, 24 ранены.

На Луганщине силы АТО уничтожили один танк и 60 боевиков, около 300 ранены.

В Стаханове "партизаны" уничтожили связистов особого назначения РФ – соцсети.

Боевики "Градами" накрыли Попасную: погибли два человек, есть раненые – ОГА.

Ожесточенные бои идут в прифронтовом Троицком, в селе осталась сотня детей.

Под Горловкой украинские артиллеристы уничтожили 3 пушки боевиков.

Россияне стягивают силы к Авдеевке: городу грозит атака 15 танков и 25 бронемашин.

Под Станицей артиллерия АТО накрыла ротную тактическую группу оккупантов.

Артиллерийская дуэль под Дебальцево: по силам АТО работают 60 пушек боевиков.

Военный эксперт рассказал подробности атаки боевиков в Песках: наступали 400 "штыков" и 25 бронемашин.

Боевики за сутки 115 раз обстреляли силы АТО: усиленно работают по Станице из "Градов", артиллерии и танков.

Силы АТО ответили оккупантам под Станицей: уничтожены артиллеристы и станция разведки - соцсети.

Лавров фактически подтвердил: если бы послушали Путина - обстрела Мариуполя и Волновахи не было.

Возле украинского блокпоста под Марьинкой подорвался смертник: погиб солдат, есть раненые - СМИ.

В воскресенье, 25 января,

У Порошенко рассказали об "аппетитах" боевиков: хотели наступать.

"Я - Мариуполь": в ряде городов Украины почтили память людей, погибших от рук боевиков.

СМИ о довоенной жизни "Моторолы": мыл машины в России, был браконьером.

В Луганске "Урал" боевиков влетел в маршрутку, много пассажиров ранены - СМИ.

Боевики никак не угомонятся: атаковали позиции сил АТО, но понесли потери.

На Луганщине наемниками руководит генерал армии России: опубликовано фото.

Лидер "Правої справи" рассказал, какое значение имел донецкий аэропорт.

Из-за преступлений боевиков Украина хочет обратиться в Гаагский трибунал.

В СНБО придумали, как противостоять угрозе России: приняли ряд решений.

Козицын призвал "казаков" к борьбе с ЛНР: не хочет наживать богатство Плотницкому.

На Донбассе за неделю уничтожены 800 наемников и много их техники - Минобороны.

Украинский офицер написал матери российского танкиста: заберите его, пока не поздно.

Огнем по Мариуполю управляли двое жителей города - один задержан и дает показания.

Министр обороны: армия наращивает резервы в зоне АТО на Донбассе.

Порошенко: уже завтра отчет по кровавой трагедии в Мариуполе будет обнародован.

За сутки на Донбассе погибли четверо украинских воинов.

Порошенко рассказал о причастности России к теракту в Мариуполе: есть доказательства.

Россия готовит провокацию: "партизаны" нападут на гумконвой, но будут уничтожены – источник.

Из плена боевиков освобождены трое защитников донецкого аэропорта.

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по атаке на Мариуполь - СМИ.

Евродепутат о трагедии в Мариуполе: Европа возвращается в кровавые годы войны на Балканах.

Эксперт об уникальности войны России против Украины: она не имеет прецедентов.

Порошенко объявил траур по погибшим в Мариуполе и рассказал о спецоперации.

Атака террористов на Мариуполь: опубликовано видео.

После теракта в Мариуполе США и Канада пообещали усилить давление на Россию.

В субботу, 24 января,

Теракт в Мариуполе: МВД опубликовало список погибших, количество жертв растет.

В ОБСЕ установили: Мариуполь расстреляли с территории ДНР.

Силовики переходят к "превентивным ударам": по боевикам будут стрелять на поражение.

СБУ на Луганщине задержала предателя-связиста: планировал "слить" боевикам секретную информацию.

Силовики задержали наводчика обстрела Мариуполя, опубликовано аудио.

Реалии ЛНР: боевики гонят "фирменную" водку из контрабандного технического спирта.

Порошенко созвал СНБО из-за теракта в Мариуполе: преступление против человечности.

Под Мариуполем авиация разбомбила базу русских военных: заходили со стороны моря - соцсети.

СБУ задержала "Монаха": агент ДНР создал сеть информаторов боевиков.

В Минобороны опровергли "сдачу" Красного Партизана боевикам: обстановка стабильная.

Теракт в Мариуполе: количество погибших возросло до 27 человек, среди них - 2 ребенка.

"Правый сектор": перемирие на Донбассе на руку оккупантам, аэропорт сдало украинское командование.

Силы АТО уничтожили 4 "Града" боевиков, обстреливавших Мариуполь: в городе началась эвакуация.

Обстрел Мариуполя: Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН - Яценюк.

Новые потери гвардейцев из Чечни под Донецком: 11 россиян уничтожены, 34 ранены - соцсети.

Обстрел Мариуполя: погибли 16 человек, люди вышли на митинг-реквием.

Кто ответит за унижения пленных "киборгов" - лидер "Правої справи".

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный - СНБО.

Украинские артиллеристы уничтожили колонну россиян возле донецкого аэропорта, более 10 взяты в плен.

Ответственность за гибель украинцев в Мариуполе лежит на Путине - Турчинов.

Боевики снова обстреляли окраины Мариуполя из "Градов", жертв нет.

В Красном Луче замечена колона "Градов", движутся в район Дебальцево - соцсети.

За 5 дней украинские военные уничтожили 600 боевиков и российских наемников - Минобороны.

Силы АТО ответили россиянам под Мариуполем: уничтожены 8 оккупантов, 37 ранены - соцсети.

Подробности обстрела Мариуполя: боевики били из "Градов", 10 погибших, 46 раненых.

СМИ обнародовали послание Путина Порошенко: полный текст и "кремлевская" карта линии разграничения.

Подробности удара артиллерии АТО под Горловкой: Дагестан получит 9 "грузов 200" – соцсети.

Жители Станицы и Счастья пережили настоящий ад - Москаль.

При обстреле Мариуполя погибли 10 человек, ранены более 20 человек, разрушены жилые дома.

Россия использует Донбасс как большой полигон для испытаний нового оружия – советник Порошенко.

Боевики обстреляли Мариуполь: горят девятиэтажки, есть жертвы.

Боевики подтянули к Ясиноватой усиленную танковую роту, гаубицы, "Грады" и БТРы.

На Мариупольском направлении действует до 1000 российских наемников, 14 танков и 30 бронемашин.

На Луганщине боевики используют до 25 танков, до 40 единиц бронетехники и 12 установок "Град".

Боевики оккупировали поселок Красный партизан - эксперт.

В Украине создали новый боевой модуль и назвали его "киборгом": опубликованы фото.

За ночь боевики 27 раз обстреляли из "Градов" и танков силовиков и населенные пункты Донбасса.

В пятницу, 23 января,

США обвинили Россию в срыве соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Задержан мэр Дебальцево: организовывал "референдум" за ДНР, ставил блокпосты сепаратистов.

В Алчевск зашли 60 танков боевиков: в колонне замечены Т-80.

Реалии ДНР: главарь боевиков Захарченко обещает ввести казнь.

Под Донецком силы АТО разгромили батальон боевиков: 50 уничтожили, 5 взяли в плен.

На Донбассе боевики не унимаются, возле аэропорта Донецка - бои.

"Правый сектор": Путин не остановится на Донбассе, без Украины Россия – недоимперия.

У Порошенко опровергли слова Лаврова, что русских войск в Украине нет: опубликованы фото.

Боевики бьют прямой наводкой по Станице из "Градов" и пушек, есть погибшие - Москаль.

В Первомайске убит главарь местных боевиков "Малыш" - СМИ.

"Правый сектор" ответил Захарченко: нет никакой "подконтрольной боевикам территории", всё решают в Кремле.

Депутат рассказал о танковом наступлении боевиков на Мариуполь, в штабе АТО опровергли его данные.

Главарь ДНР Захарченко приказал отжимать квартиры у несогласных: будут "мычать нищими".

Задержаны семеро членов банды "Русская православная армия": грабили и пытали людей.

Подробности удара сил АТО в Песках: более 30 гвардейцев из Чечни ранены или убиты - соцсети.

За девять дней на Донбассе погибли более 260 человек - ООН.

Путин решил, что к обострению ситуации на Донбассе привел приказ командования Украины.

Украинские военные удерживают донецкий аэропорт и другие позиции, кроме 32-го блокпоста.

В "Народном фронте" объяснили, когда нужно вводить военное положение в Украине.

Реалии ДНР: в Донецке произошло двойное ДТП с участием БМП и "Урала" боевиков : опубликованы фото и видео с места происшествия.

Россияне подослали на место теракта в Донецке героиню фейка о "распятом" мальчике - блогер.

В Донецке артиллерия АТО упредила русских десантников: Ульяновск получит "груз 200" - соцсети.

Россияне "зачистили" Стаханов, главарь казаков Дремов исчез – соцсети.

Боевики обстреляли жилые дома в Дебальцево, погиб человек.

На Донбассе полностью построены две линии обороны и оборудованы на 100%.

Германия потребовала отвода тяжелых вооружений на Донбассе.

Из плена боевиков освобождены еще трое украинских военных.

Боевики пытаются занять стратегические позиции, а РФ скапливает свои войска на Донбассе: карта зоны АТО.

Боевики решили наступать, враг не останавливается ни перед чем - Турчинов.

Дмитро Снєгирьов: армія стала заручницею підкилимних домовленостей політичного керівництва країни.

Главарь ДНР отказывается от перемирия и угрожает полномасштабным наступлением.

"Русский мир" и наемники с Северного Кавказа похоронили планы Путина по аннексии Донбасса - Снегирев.

Турчинов предупредил: пропускной режим в зоне АТО будет ужесточен.

Потеря донецкого аэропорта, это стратегический просчет командования - генерал.

Хладнокровный Ярош: после ранения подпевал по дороге в больницу и спрашивал, как ребята.

Боевики ДНР пожаловались на рекордные потери за прошлые сутки.

Очевидцы рассказали подробности перестрелки "казаков" и спецназа в Ровеньках, опубликованы фото.

Немцов о "параде" пленных украинских военных в Донецке: это преступление.

На Донбассе боевики не унимаются: более сотни раз атаковали силовиков.

У Порошенко рассказали о тихой ночи в донецком аэропорту.

Блогер о боях в Горловке: русские десантники сосчитали убитых, мотострелки уточняют потери.

Украинские военные отогнали боевиков от 25, 29 и 31-го блокпостов, нужно наступать - Семенченко.

Подробности танковой атаки на Бахмутке: уничтожены и ранены почти 40 оккупантов – соцсети.

Под Макеевкой боевики установили "Смерч": опубликовано видео передвижения установки.

Под Луганском артиллерия АТО разгромила танковую колонну, россияне уточняют потери.

Под Горловкой артиллерия АТО накрыла боевиков и танки РФ, убитых собирали несколько часов.

Россияне бьют по Дебальцевскому плацдарму и скапливают в Стаханове бронетехнику.

В Горловке украинские военные уничтожили "Град": а боевики готовят для своих раненых тубдиспансер.

Под Донецк россияне перебросили 10 танков, 8 ББМ и 300 боевиков: силовики продолжают сдерживать врага.

В четверг, 22 января, стало известно:

Пленный боевик рассказал, как его послали на "войну с американцами".

На Бахмутке украинские танкисты уничтожили два броневика и раздавили грузовик с россиянами - соцсети.

Вокруг донецкого аэропорта идут артиллерийские дуэли и ожесточенные бои - штаб АТО.

Лидер "Правої справи" о войне с Россией: она уже началась - на Донбассе.

Комбат "Правого сектора" о захвате аэропорта: это сказки боевиков, "киборги" не сдаются.

Санкции не остановили Путина, нужны более жесткие меры - Западные СМИ.

"Киборги" продолжают сражаться в аэропорту Донецка и отказываются отступать - соцсети.

ОБСЕ возмущен допросом пленных "киборгов" российскими "журналистами".

Порошенко: если враг не хочет прекращать огонь, мы будем давать по зубам.

Кандидат в президенты Польши: нам стоит подумать над отправкой своих солдат в Украину.

Лидер "Правої справи": военная мощь России - ничем не подтвержденный миф.

Турчинов рассказал об обстреле его автомобиля возле аэропорта: бойцы вели ремонт под огнем.

Марию Матиос и ее спектакль "Нація" на Луганщине "приветствовали" обстрелами.

Порошенко собирает силовиков: будут планировать отражение агрессии войск РФ на Донбассе.

После боев на Бахмутке в Волгоград и на Забайкалье пойдет новый "груз 200" - блогер.

Военным медикам в зоне АТО необходимо оборудование и медикаменты: волонтеры просят помочь.

Боевики обстреляли Марьинку: погиб 9-летний ребенок.

В Песках не осталось ни одного целого дома: опубликованы фото.

Турчинов: в ближайшее время Россия может начать мощное наступление.

Бой за село Пески возле аэропорта Донецка: опубликованы фото.

Лидер "Правої справи" назвал условие победы на Донбассе: войной должны заниматься военные.

Жертвами конфликты на Донбассе стали более 5 тысяч человек – ОБСЕ.

Боевики захватили в плен более 20 "киборгов", обещали не пытать - Рубан.

Соцсети: силы АТО "ответили" под Мариуполем, уничтожены 12 спецназовцев и артиллеристов РФ.

Константин Машовец: Донбасс станет украинским по содержанию – у него нет другого выхода.

На Луганщине партизаны пустили под откос поезд боевиков, вывозивший уголь в Россию.

Военный эксперт: Россия – не бездонная бочка с оружием, путинский "военторг" может закрыться.

В СНБО рассказали, какие участки донецкого аэропорта контролируют "киборги".

Боевики пытаются захватить больше территории, им помогает Россия: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО на Донбассе погибли 10 украинских военных.

В донецком аэропорту уничтожены 8 русских десантников, еще 35 "потерялись" - соцсети.

Яценюк о трагедии в Донецке: ответственность лежит на России.

Подробности трагедии в Донецке: боевики обстреляли остановку, погибли восемь человек.

У Порошенко рассказали о бое за донецкий аэропорт: комбат "киборгов" попал в плен.

Россияне несут потери в боях за Пески: Бурятия и Чечня получат десятки "грузов 200" - соцсети.

Ситуация в Донецке: из-за боев за сутки погибли 15 мирных жителей.

Журналист об уходе сил АТО из аэропорта: все не зря, армия научилась воевать - пора побеждать.

Донецкий аэропорт: "киборги" контролируют часть зданий, бои продолжаются.

Боевики обстреляли Золотое, одна женщина погибла, еще одна ранена – Москаль.

В Генштабе рассказали о потерях сил АТО за сутки: погибли шесть "киборгов".

Подробности удара сил АТО в Песках: у гвардейцев из Чечни десятки убитых и раненых – соцсети.

В штабе АТО назвали самые горячие точки Донбасса.

В Донецке на остановке взорвался снаряд, есть погибшие и раненые.

Константин Машовец: Донбасс станет украинским по содержанию – у него нет другого выхода.

Под Мариуполем шли напряженные бои, наемники пытались прорвать оборону.

Боевики стягивают силы к Дебальцевскому плацдарму: в Углегорске танки, в Енакиево – 800 "штыков".

На Бахмутке боевики не смогли проломить фронт, силы АТО адекватно отвечают на атаки.

Россияне перебрасывают пехоту и бронетехнику южнее Донецка: создают угрозу Мариуполю.

Бои в Донецке: россияне обстреливают фланги аэропорта, подтягивают танки и бронемашины.

Под аэропортом Донецка ранен журналист, а Турчинов попал под обстрел - СМИ.

Журналист объяснил, почему силы АТО ушли из донецкого аэропорта.

В Донецк направилась колонна "Градов" боевиков: опубликовано видео.

"Киборги" покинули аэропорт, он был нашими Фермопилами - полк "Азов".

В среду, 21 января,

Раненый в зоне АТО Ярош перенес операцию - блогер.

На Луганщине разбиты две колонны техники боевиков, потеряли танки и "Грады" - журналист.

Политолог рассказал о "циничной и коварной" тактике России.

Комсомольцы Луганска объявили войну "банановой республике" ЛНР.

Подробности операции в аэропорту: "киборги" взяли в плен троих русских спецназовцев.

Кучма о конфликте на Донбассе: там воюет Россия с Украиной.

На Луганщине силы АТО выбили наемников с 31-го блокпоста - волонтер.

Боевики не устают атаковать силы АТО, получают адекватный ответ.

Генерал США о Донбассе: у боевиков стало вдвое больше российского оборудования.

Допрос украинских военных "журналистами" из России: опубликовано видео.



На Бахмутке идут бои: противник использует танки и тяжелую артиллерию.



Россия оказывает значительную военную помощь боевикам Донбасса, это очевидно - генерал США.



Порошенко о новых мирных переговорах: договариваться не о чем, нужно выполнять Минские соглашения.

Лавров проболтался о российском оружии в Украине.

В Сети появилась трехмерная карта разрушений в аэропорту Донецка.

На Донбассе задержаны пятеро информаторов боевиков: "сливали" данные о силах АТО.

Силы АТО контролируют ситуацию в районе 29 и 31 блокпостов: артиллеристы бьют по боевикам.

Семенченко: в район 29 блокпоста боевики стянули более 50 единиц бронетехники.

Украина требует объяснений от России, зачем к границе стянули 50 тысяч солдат.

Отомстили за Волноваху: партизаны помогли уничтожить гаубицы, "Град" и 10 боевиков - соцсети.

Возле Горловки военные остановили наступление боевиков: противник понес потери.

В донецком аэропорту ранен Дмитрий Ярош: лидера "Правого сектора" спасла каска.

К "киборгам" прорвалось подкрепление: опубликовано видео обстрела донецкого аэропорта.

Стрельба в Ровеньках: русский спецназ понес потери, МинВоды получат "груз 200" - соцсети.

Стало известно, какую технику Россия стянула на Донбасс: Т-80 и зенитки "Тор-М2".

Порошенко назвал число российских военных на Донбассе.

Военный эксперт: "мирный план" Путина предполагает не мир, а консервацию войны.

Россия стягивает технику на Донбасс: в Краснодоне и Торезе 160 танков и 150 бронемашин.

В аэропорту "киборги" взяли в плен российского спецназовца – журналист.

"Сказки" от Лаврова: боевики обещают отвести войска, а российской армии на Донбассе нет.

Турчинов назвал главную цель российских захватчиков и отправился в район боевых действий.

Боевики взорвали мост, соединявший Луганск и Станицу - СМИ.

В Луганске замечена колонна современной российской техники - очевидцы.

На въездах в зону АТО введен пропускной режим.

Украина готова ввести военное положение, но пока не время - нардеп.

Ситуация в Донецке: массовые разрушения, 5 погибших и почти 30 раненых.

Журналист опубликовал карту: на Бахмутке русские готовили "котел", больше иловайского.

Две колонны бронетехники боевиков движутся в сторону 29-го блокпоста - Семенченко.

Новая ответка сил АТО под Мариуполем: 14 русских артиллеристов ранены, один убит - соцсети.

Россия хочет вывести конфликт в Донбассе на новый уровень, используя авиацию и "Буратино" - эксперт.

Снова не повезло: в Песках артиллерия АТО плотно накрыла гвардейцев из Чечни - соцсети.

Украинские военные остановили россиян на Бахмутке, бои за донецкий аэропорт продолжаются.

Прорыв в Горловке: танки АТО уничтожили 3 пушки и 10 русских артиллеристов - соцсети.

Блогер о боях на Бахмутке и новых потерях россиян: Волгоград получит 16 "грузов 200".

Из-за боев на Донбассе Порошенко возвращается из Швейцарии, а Турчинов едет в зону АТО.

Россияне сколотили батальонную группу из наемников и недобитков "Кальмиуса" и "Оплота".

Боевики в Торезе "сортируют" раненых для отправки в Россию.

Россияне перебрасывают пехоту и бронетехнику под Мариуполь, на передовой - танки.

Россияне перебросили в донецкий аэропорт 12 танков и пехоту.

Новые подробности боев на Бахмутке: россияне использовали десятки пушек и "Градов".

Во вторник, 20 января,

Журналист о боях на Бахмутке: столько танков еще не было, но утром обещают хорошие новости.

После Минских соглашений боевики с помощью России захватили 500 кв км земли.

С Бахмутской трассы в Волгоград отправится "груз 200": уничтожены 7 росссиян - соцсети.

Боевики взорвали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Донецка.

Силы АТО отступили с 31 блокпоста на Бахмутке - Минобороны.

Россия перебросила к границе Украины еще три группы войск: опубликовано видео очевидцев.

Бои на Бахмутской трассе: в атаку на блокпосты шли российские войска, наступление отбито.

На Луганщине боевики пошли в танковое наступление - штаб АТО.

"Киборги" продолжают зачистку аэропорта в Донецке.

В Украине стартовала новая волна мобилизации: желающим "откосить" обещают кнут и пряник.

В донецком аэропорту в плен к боевикам попали 8 десантников - советник Президента.

Реалии ДНР: жители массово покидают Донецк, на выезде из города многокилометровые пробки.

Подробности боя за 31-й блокпост: силы АТО провели перегруппировку, дают достойный отпор.

СБУ под Волновахой задержала корректировщика "Оплота": сливал данные "Наполеону" и "Шельме".

"Киборгам" в аэропорту нужна помощь: тепловизоры остались под завалами, трудно воевать.

За сутки в Донецкой области погибли 6 человек, 55 ранены - обладминистрация.

Встречу контактной группы в Минске сорвали главари ЛНР и ДНР - Климкин.

Беспредел в ЛНР: "Минфин" боевиков ограбил коммерческий банк на 345 тыс грн.

Подробности удара сил АТО: центр радиоперехвата ГРУ уничтожен, выжившие уходят из Донецка – соцсети.

Россияне уничтожили 31-й блокпост на Бахмутке: идет бой за 29-й - соцсети.

Зюганов хочет помочь боевикам Донбасса "на полную катушку".

Боевики стягивают силы к донецкому аэропорту и на Луганщину: карта зоны АТО.

Под Мариуполем разведка "Азова" обнаружила самоходку боевиков: артиллеристы уничтожили.

Реалии ЛНР: боевики наладили выпуск водки, хотят назвать "LNR".

В Донецке снаряд попал в остановку: один человек погиб, шестеро тяжело ранены.

Донецкий аэропорт: опубликовано видео взрыва в новом терминале.

Под Мариуполем партизаны ликвидировали французского наемника, двоих взяли в плен.

Под Станицей силы АТО ударили по артиллерии и мотострелкам из РФ: Урал получит "груз 200".

Под Донецком силовики артиллерией накрыли радиотехников ГРУ: потери оккупантов уточняются - cоцсети.



В Украине выпустили новые бронемашины "Хазар": опубликовано фото.

Реалии ЛНР: контрабандный технический спирт стал местной "валютой".

"Стрелок" грозит Путину международным трибуналом, если не сделает "оргвыводы" по Донбассу.

"Киборги" о газовой атаке в донецком аэропорту: мы прошли через ад.

Россияне боятся ехать воевать в донецкий аэропорт, "киборги" оттеснили боевиков на 3 км.

Боевики используют политику выжженной земли на Донбассе: за сутки осуществили 102 обстрела.

У Порошенко объяснили, почему украинская армия не будет наступать на Донбассе.

Боевики стягивают танки и самоходки к аэропорту, пускают слухи о "контрударе".

Артиллерия АТО "отработала" по боевикам в Горловке: уничтожены самоходки, склады и мастерские.

Россияне пригнали под Луганск десятки танков и бронемашин, осталось найти экипажи.

Украинские артиллеристы уничтожают россиян и их командные пункты по всему Донбассу - нардеп.

Тактические группы РФ ведут зачистку "казаков" и создают единую командную вертикаль ЛНР.

Боевики не сумели взять под контроль аэропорт: силовики закрепились на окраине Донецка.

В понедельник, 19 января,

В Донецке силовики ПТУРом накрыли русских мотострелков: уничтожены 3 машины оккупантов - соцсети.

Под Мариуполем уничтожен 1 и ранены 5 мотострелков: в Карачаево-Черкесию едет "груз 200" - соцсети.

Удар сил АТО по русским артиллеристам в Песках: 12 уничтожены, 18 ранены - соцсети.

Прорыв украинских десантников в Донецк: они "заблудились", сепаратисты "дохнут сами" - нардеп.

Журналист об агрессии России: страну ждут позор на весь мир и нищета.

Боевики не устают обстреливать силы АТО, но в аэропорту Донецка затишье.

На Донбассе идет война, упадет Украина или Россия - эксперт.

В донецком аэропорту обвалилась часть перекрытий второго этажа: "киборги" получили ранения.

Силовики под Мариуполем подавляют огневые точки боевиков: ранены четыре украинских военных.

Боевики закрыли все школы в ДНР: переходят на дистанционное обучение.

Реалии ЛНР: боевики взялись за написание "мемуаров".

В Счастье уничтожены сибирские мотострелки и "полицаи" из Владивостока - соцсети.

Порошенко поддержал проведение в Украине новых волн мобилизации.

Разборки в ЛНР: Плотницкий дал команду зачистить свердловских "казачков" – мешают контрабанде угля.

В Украину вторглись две тактические группы военных из России - СНБО.

Российский журналист: вход украинских войск в Донецк поставит РФ в сложное положение.

Порошенко объяснил, почему украинцы открыли огонь в донецком аэропорту.

Блогер о штурме аэропорта: обдолбаные кадыровцы лезут изо всех щелей.

Военные эксперты рассказали, кто станет ударным ядром новой мобилизации.

В СНБО ответили на "предложение" России отдать боевикам аэропорт Донецка.

В Песках артиллерия АТО накрыла пушкарей из РФ, Кострома получит "груз 200" – соцсети.

Под Мариуполем идут бои по всей линии фронта - СМИ.

Украинцы отбивают атаки боевиков, наносят им тяжелые потери: карта зоны АТО.

Россия продолжает перебрасывать на Донбасс технику и солдат, а ЛНР замахнулась на собственные ВВС.

За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, более полусотни - ранены.

На Луганщине боевики взялись за воспитание детей: рассказывают о своих "подвигах".

Под Мариуполем полк "Днепр-1" уничтожил диверсантов и наблюдательный пункт боевиков.

Трагедия под Волновахой: боевики стреляли из трех "Градов" по личному приказу главаря ДНР.

В Горловке силы АТО уничтожили два десятка русских десантников и морпехов – соцсети.

В Счастье украинские танкисты отразили атаку боевиков ЛНР: опубликовано видео.

Боевики обстреляли захваченную ими же Горловку: погибли мирные жители.

Правозащитница о погибших в АДу: россияне утилизируют "паззлы" – сжигают, взрывают, бросают в шахты.

Москалю мешают жить за*нцы ЛНР: боевики сорвали договоренности о "затишье" на Крещение.

Боевики обстреляли Дебальцево, ранены 10 мирных жителей.

Боевики загодя свозили в Донецк боеприпасы, к чему-то готовились - волонтер.

Подробности танковой атаки на Пески: уничтожены 12 "отпускников", 7 танков подбиты - соцсети.

За сутки боевики почти 100 раз обстреляли силовиков и населенные пункты Донбасса.

Руководитель Генштаба рассказал, как остановить войну на Донбассе.

Под Донецком партизаны "отработали" склад боеприпасов: горело и взрывалось целый час.

Главарь ЛНР приказал боевикам сдать оружие, иначе накажет "по всей строгости закона".

Силы АТО освободили часть донецкого аэропорта: приказа о наступлении не было - СНБО.

Главари ДНР призвали Украину к переговорам.

Украина ответила России: байки о "взятии аэропорта" оставьте для внутренней пропаганды.

Под аэропортом Донецка украинцы отбили танковую атаку, продолжаются бои и обстрелы.

В воскресенье, 18 января,

Волонтер о потерях боевиков в донецком аэропорту: вывезли полный КамАЗ убитых.

Россия требует отдать боевикам аэропорт Донецка, ссылаясь на минские договоренности.

Украинские бойцы зачищают территорию донецкого аэропорта: противник несет потери.

Батальон "Киев-2": военные почти вплотную подошли к аэропорту Донецка.

В Донецке взорван Путиловский мост: опубликованы фото.

Боевики из "Градов" обстреляли Углегорск, погибли двое детей.

На Луганщине артиллерия уничтожила 180 боевиков и огнеметную установку "Буратино".

На Марше единства Порошенко пообещал: мы вернем Донбасс.

Боевики активно обстреливают украинских военных на Донбассе: опубликовано видео.

Возле аэропорта в Донецке "потерялись" 83 спецназовца российского ГРУ - соцсети.

Боевики продолжают обстреливать города на Донбассе: опубликована карта зоны АТО.

Немцов: война на Донбассе не принесет победы ни Путину, ни Порошенко.

За сутки в зоне АТО погибли четверо украинских воинов, еще 32 бойца ранены.

Донецкий аэропорт: в соцсетях появились уточненные данные по уничтоженным россиянам.

На Луганщине от обстрелов боевиков погибли два украинских воина и двое гражданских.

Донецкие партизаны рассказали о новой атаке: вместо "обезьян" посадили вояк из России.

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков на Донбассе.

В Россию отправится новый "груз 200": под Докучаевском уничтожены 46 "добровольцев" - соцсети.

Москаль: автобусное и грузовое сообщение с ЛНР будет полностью перекрыто уже завтра.

Новый "груз 200" для Подмосковья: под Мариуполем уничтожены 12 российских десантников - соцсети.

В штабе АТО опровергли продвижение украинских войск вгрубь Донецка.

В донецком аэропорту после жестоких боев установилось затишье - штаб АТО.

Армия получила приказ открыть огонь по боевикам под Донецком - советник Порошенко.

В субботу, 17 января,

Украинские силовики вошли в Донецк: продвинулись на 2 км вглубь города - журналист.

Силовики расширяют зону контроля вокруг аэропорта: вывезены раненые и тела погибших.

"Подстава" в аэропорту: спецназ ГРУ подвел десантуру под удар украинских танков - соцсети.

СБУ задержала диверсанта ДНР: планировал захват БМП Нацгвардии.

Москаль договорился о перемирии в Луганской области на Крещение.

Боевики за день 43 раза обстреляли позиции сил АТО: били артиллерией и "Градами".

Под Донецком СБУ задержала "Артиста": оказался штабистом казачков Козицына.

Бойня в аэропорту: русские десантники несут потери, чеченские "полицаи" бегут с поля боя - соцсети.

В СБУ установили: банк Пшонки украл более 65 млн грн., выделенных на энергетику.

Боевики накрыли Попасную из "Градов": погиб мирный житель, четыре человека ранены - Москаль.

Украина закрывает проезд в ЛНР: обострилась боевая обстановка.

"Киборги" из аэропорта обратились к украинцам: мы уходить не собираемся, опубликовано видео.

В Донецке силы АТО ракетами накрыли русских артиллеристов: в Кострому едет "груз 200" - соцсети.

Под Мариуполем в бою погиб украинский "спецназовец №1" Юрий Олефиренко - СМИ.

Под Мариуполем бойцы "Азова" уничтожили дом, где скрывались боевики.

СНБО о ядерном оружии в Крыму: снаряд можно запустить даже из пушки.

Боевики несут тяжелые потери в донецком аэропорту: "киборги" отразили все атаки, карта зоны АТО.

За последние сутки в зоне АТО погибло 3 украинских военных - СНБО.

Беспредел ДНР: боевики выганяют жителей из села.

Российские танкисты в панике: защитники аэропорта используют неизвестные ПТУРы - соцсети.

Бойцы батальона "Киев-2" о бойне под Волновахой: версия российских СМИ "липа и фейк".

Диверсия на блокпосту в Станице: взорвалась банка меда, погиб один силовик, трое ранены.

Обстановка на Луганщине: в Счастье закрыли пропускной пункт в сторону ЛНР.

Ситуация в донецком аэропорту: боевики в очередной раз "отгребают", ранены около 20 "киборгов" - соцсети.

Боевики просят прекратить огонь, чтобы забрать "200": "киборги" продолжают контролировать донецкий аэропорт.

На Донбассе все идет по африканскому сценарию: местных наемников тренируют на мясо.

Бойня в донецком аэропорту: уничтожены двое российских танкистов, трое ранены - блогер.

Боевики всю ночь накрывали донецкий аэропорт и ближайшие поселки из "Градов".

В пятницу, 16 января стало известно:

"Полицаям" снова не повезло, в бою за аэропорт Донецка 12 уничтожены - блогер.

Геращенко рассказал, сколько боевиков воюет на стороне ЛНР.

Под Мариуполем боевики обстреляли силы АТО, есть раненые бойцы.

В штабе АТО рассказали о боях на Донбассе: противнику дали отпор, он понес потери.

Боевики не унимаются: атакуют силовиков и прифронтовые населенные пункты.

Бои за донецкий аэропорт продолжаются: противник использовал газ, бьет из "Градов".

Учитель с Черкащины вызвал Кадырова на бой: вы не волки и не шакалы, а гиены - вас нужно уничтожать.

Под Луганском "встретили" русских мотострелков: 20 уничтожены, 39 ранены - соцсети.

Бой за аэропорт: русские десантники считают потери, на передовую двинули чеченских "полицаев" - блогер.

В полке "Азов" рассказали о бое под Гранитным: есть раненые.

Священник: после освобождения Славянска от боевиков увидел гору изнасилованных и убитых девушек.

Боевики "охотятся" за украинскими патриотами: ищут в соцсетях.

Волонтер рассказал, что больше всего нужно украинской армии.



"Киборги" взорвали "кадыровцев" в подвале донецкого аэропорта: двое силовиков погибли, трое ранены.



Путин присылает на Донбасс тех, кому не жаль убивать украинцев - миссионер США.



Новая атака на донецкий аэропорт отражена, боевики собирают убитых и раненых - журналист.

Под Артемовском найдено тело убитого боевиками депутата "Батькивщины".

Наши еще дадут боевикам "про*ся" в донецком аэропорту - "киборг" Маршал.

Мясорубка в аэропорту продолжается: русские десантники хотят уйти из Донецка – соцсети.

Боевики накапливают бронетехнику: в Горловке танки растянулись на 3 км.

СБУ задержала боевика из "комендантской" банды: готовил диверсии на Одесчине.

Боевики пустили газ в донецкий аэропорт: "киборги" стоят - СМИ.

Обстановка на Донбассе остается сложной, но аэропорт под контролем силовиков: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО погибли шесть украинских военных - СНБО.

Боевики возобновили штурм донецкого аэропорта: в бой идут "обдолбанные орки".

Украинский офицер поставил на место главаря ДНР: Захарченко закатил истерику у дома тещи.

В Донецке у боевиков появился ЗРК "Стрела", опубликовано видео.

Под Донецком поймали "Цербера" и "Кобу": боевики из "Оплота" вели разведку, убивали мирных жителей.

Узник совести обратился к российским "добровальцам" на Донбассе: какие вы твари и быдло.

Вакарчук взял под опеку семьи погибших под Волновахой.

Ночь в донецком аэропорту выдалась напряженной: "киборги" выстояли и готовы к новому бою.

Россияне сколачивают "армию Новороссии": бандам – новый статус, главарям – звания.

Мясорубка в аэропорту: сотню десантников превратили в "груз 200" для Пскова и Костромы - соцсети.

Российские наемники накрывают "киборгов" артиллерией, а в Донецк движется "конвой" снабжения.

Подробности бойни в аэропорту: разведрота десантников почти уничтожена - соцсети.

Россияне перебросили к Дебальцевскому плацдарму 15 бронемашин, 3 танка и солдат Южного округа.

"Киборги" заставили бронегруппу отойти от аэропорта: уничтожили 4 машины техники и боевиков.

Боевики прислали "казачков" восстанавливать "разваленный фронт" под Еленовкой.

"Правый сектор" - боевикам: забудьте про про аэропорт, "кадыровцев" не отдадим.

Хронику предыдущих событий на Донбассе смотрите здесь.