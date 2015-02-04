Эксперт объяснил, что выиграет Украина от ужесточения правил въезда для россиян

4 февраля 2015, 14:46

Новая процедура осложнит попадания в Украину сомнительных элементов, говорит Фесенко.

Владимир Фесенко

Решение украинского Кабмина, по которому россиянам разрешен въезд в нашу страну только по загранпаспорту, позволяет существенно усилить контроль на границе, однако нужен целый комплекс других мер.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Данное решение правительства позволяет существенно усилить контроль на украинско-российской границе, но только в комплексе с другими мерами. Это был вполне логичный шаг в нынешних условиях, поскольку он несколько упростит работу определенных служб – с заграничными паспортами легче работать, чем с местными. Так что с этой точки зрения, это был вполне закономерный шаг, который усложнит процесс попадания в Украину различных сомнительных элементов. Система загранпаспортов через Пограничную службу дает возможность более тщательно контролировать передвижения людей, вести учет и т.д.", – рассказал эксперт.

В то же время он предупредил: говорить, что такая мера станет гарантией безопасности, нельзя: "Потому что сама по себе она не в состоянии обеспечить такую безопасность, но в комплексе с другими мерами – может. Это неизбежный шаг, который рано или поздно был бы сделан".

По мнению Фесенко, это еще один показатель того, что мы постепенно выходим из так называемого постсоветского пространства.

"Россия уже заявила, что такое решение украинского правительства принято не только для того, чтобы сделать невозможным попадание россиян в Украину, сколько для того, чтобы наши люди не выезжали в РФ. Но на самом деле это не совсем так. Россия не скрывает и призывает: те украинцы, которые хотят избежать мобилизации, могут приезжать в Россию – ворота открыты. Но думаю, что все-таки причина такого решения с нашей стороны – не в этом. Россияне говорят, что якобы мы их провоцировали на симметричную реакцию, то есть чтобы въезд для украинцев в РФ также усложнился необходимостью предъявления загранпаспорта. Но это не так", – говорит политолог.

"Сделанные российской стороной заявления, как всегда, не совсем правдивы. Например, представители Российской миграционной службы заявляли, что якобы сейчас в России находится более миллиона украинцев призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации. Но информация этой же службы говорит о том, что львиная доля этого миллиона украинцев, которые пребывают в России – это люди из восточных областей Украины", – подчеркнул глава правления "Пенты".

"Но те украинцы, которые питают иллюзию, что выехав из Украины, они тем самым решат свои проблемы, – вместо ­­одних получат другие: проблемы с российской полицией, российскими миграционными службами. Им нужно готовить деньги для различных взяток", - говорит эксперт.

Кроме того, он не исключает такой хитрости, как мобилизация украинцев, которые пребывают в России, для службы в вооруженных отрядах сепаратистских "республик". Потому им следует лишний раз подумать, прежде чем ехать в РФ.

"На самом деле, заявления россиян – типичные пропагандистские заявления, не больше, и именно так их следует воспринимать", - подытожил Фесенко.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подстрекал украинцев "откосить" от мобилизации в России и предложил увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в РФ.

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