Порошенко заявил о отводе войск из Дебальцево - никакого "котла" не было

Вывод войск из Дебальцево подтверждает, что никакого "котла" не существовало.
Украинские войска отводятся из Дебальцево.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает ТСН.
По словам главы государства, 80% украинских военных вместе с техникой уже выведены из города.
"Сегодня начался плановый отвод военных вместе с техникой. На данный момент отведено 80%", - сказал Порошенко, добавив, что сейчас отправляется в зону АТО.
Также он подчеркнул, что организованный отвод войск говорит о том, что никакого котла в районе Дебальцево не существовало.
Кроме того, сегодня вечером Порошенко созывает экстренное заседание СНБО.
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Видео: 5 канал