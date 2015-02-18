Порошенко заявил о отводе войск из Дебальцево - никакого "котла" не было

Украинские войска отводятся из Дебальцево.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает ТСН.

По словам главы государства, 80% украинских военных вместе с техникой уже выведены из города.

"Сегодня начался плановый отвод военных вместе с техникой. На данный момент отведено 80%", - сказал Порошенко, добавив, что сейчас отправляется в зону АТО.

Также он подчеркнул, что организованный отвод войск говорит о том, что никакого котла в районе Дебальцево не существовало.

Кроме того, сегодня вечером Порошенко созывает экстренное заседание СНБО.

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Видео: 5 канал