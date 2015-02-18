Офицеры ЧФ России передали Украине списки моряков-предателей из Крыма - нардеп

Офицеры Черноморского флота России обнародовали список украинских моряков, которые предали присягу и перешли на сторону оккупанта.

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко.

"Данными о более чем 6 тысячам моряков предателей изменивших присяге на верность народу Украины, пополнилась база данных сайта "Миротворец".

Благодаря неизвестным патриотам оставшихся в Севастополе и имеющим доступ к базам данных кадров Черноморского флота РФ, мы получили доступ к базе данных из более чем 6 тысяч моряков украинского флота предавших присяге и перешедшей на сторону России.

На подходе списки судей, прокуроров оставшихся на работать на территории АРК Крым, Луганской и Донецкой областей.

Вот текст сообщения об опубликовании на сайте Миротворец списка из более чем 6 тысяч военнослужащих -предателей моряков.

"УВАЖАЕМЫЕ МИРОТВОРЦЫ!

Направляем Вам полный список Ваших предателей из ВМС Украины. Думаем, что он Вам пригодится.

С уважением, офицеры ЧФ ВМФ России."

Письмо такого содержания неделю назад пришло на нашу почту.

Мы сначала подумали, что это шутка, но уже через пару часов поняли, что нет.

Приложением к письму оказался многотысячный список предателей из ВМС Украины с указанием ФИО, званий, должностей, дат рождения, идентификационных кодов и т.д. и т.п. Всего около 6000 штук.

Мы этот список предателей целую неделю перепроверяли по своим каналам и оказалось, что он подлинный, полный и достоверный.

Не знаем, зачем россияне слили своих новых сослуживцев, но думаем, что предателей презирают все, даже оккупанты, на сторону которых они перешли", написал Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые пленные украинцы перешли на сторону боевиков.