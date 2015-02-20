Военный эксперт рассказал, как РФ помогает боевикам: на Донбасс "гребут и кидают" всех подряд

Нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что Россия начала перебрасывать в зону АТО на Донбасс много людей, которые не имеют опыта военной службы.

Об этом пишет Новое Время.

"Не думаю, что у противника есть силы и средства для того, чтобы проводить наступление на Харьков, как они обещают", - отметил военный эксперт.

По его словам, во-первых, боевикам "необходимы силы для того, чтобы контролировать уже захваченные территории, как минимум, и выстраивать оборону по новым позициям".

При этом, Тымчук выразил мнение, что "у них на данный момент таких сил и средств нет".

"Понятно, что Россия - это бездонный мешок, откуда помощь может поступать очень долго, но у нас тоже в этом плане есть обнадеживающие факторы", - подчеркнул нардеп.

"В частности, мы наблюдаем, что те формирования наемников, которые перекидываются из России сейчас, уже укомплектованы в большом количестве гражданами, которые не имеют опыта военной службы", - объяснил он.

"Летом, когда шла такая переброска, фактически все участники формирований имели опыт войны в "горячих точках", а сейчас в России гребут и кидают всех подряд. Россияне начинают понимать, что проливать кровь непонятно за что - радости немного", - рассказал Тымчук.

"Это для нас хороший симптом - у России заканчиваются ресурсы", - сообщил военный эксперт.

Также он не исключает перемирия в зоне конфликта на ближайшие месяцы, которое стороны могут использовать для накапливания вооружения и живой силы.

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики перебрасывают под захваченный город Донецк свежую банду своих пособников, которые прошли подготовку на территории РФ в учебных лагерях российских спецслужб.