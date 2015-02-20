Боевики стягивают под Донецк свежие силы: их готовили в лагерях спецслужб России

Боевики перебрасывают под захваченный город Донецк свежую банду своих пособников, которые прошли подготовку на территории РФ в учебных лагерях российских спецслужб.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"В район н.п. Донецк перебрасывается через Снежное и Шахтерск автотранспортом (до 20 грузовиков и три микроавтобуса) свежая тактическая группа", - отметил эксперт.

По его данным, в составе колонны также "зафиксированы четыре БМП-2 и два БТР-80 в качестве охранения на марше".

В н.п.Снежное, Донецк, Енакиево, Горловка продолжает поступать на ремонт из под Дебальцево повреждённая техника боевиков, добавил военный эксперт.

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что ситуация в зоне АТО на Донбассе продолжает оставаться напряженной, боевики и российские военные продолжают активно обстреливать позиции силовиков.