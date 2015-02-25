Ефремов может выйти на свободу: суд установил залог в размере 60,9 тысяч гривен

Печерский районный суд Киева избрал для бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова меру пресечения в виде залога в 60,9 тысяч гривен - 50 минимальных зарплат.

Об этом сообщает УНИАН.

Такое решение приняла следственный судья Печерского районного суда Оксана Царевич в рамках выдвинутого Ефремову подозрения о разжигании межнациональной вражды.

В частности, в резолютивной части судебного решения сказано, что судья пришла к выводу в необходимости применения залога в качестве меры пресечения.

"Следственный судья постановил: в удовлетворении ходатайства, внесенного прокурором, о применении меры пресечения в виде взятия под стражу, отказать. Применить к Александру Ефремову меру пресечения в виде залога в размере 50 минимальных заработных плат, что составляет 60 тысяч 900 гривень", - сказано в решении суда.

Кроме того, данное судебное решение обязывает Ефремова сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины. А также решение обязывает Ефремова без разрешения следователя не выезжать из Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов не хочет отвечать за свои слова в Раде, что "Турчинов на востоке убивает людей".