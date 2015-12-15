Враг 11 раз обстрелял наши позиции, а под Горловкой запускал противотанковые ракеты

В ночь на 15 декабря в зоне проведения АТО на Донбассе боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований 11 раз пытались спровоцировать украинский воинов на ответное открытие огня, что говорит об относительном уменьшении интенсивности вооруженных провокаций со стороны подконтрольных российским властям бандитов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

Однако враг продолжает неприцельно обстреливать позиции сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов в Песках, Опытном и Авдеевке под Донецком.

В районе Горловки, применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, захватчики неприцельно били по Луганскому. Также в сторону наших позиций вблизи этого населенного пункта противник дважды запускал противотанковые управляемые ракеты.

Огонь в ответ наши воины не открывали, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток в боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", открывая огонь на Донецком и Мариупольском направлениях.