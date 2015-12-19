В штабе АТО назвали "горячую точку" Донбасса

В субботу, 19 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", осуществив против украинских силовиков 35 вооруженных провокаций.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наиболее активно террористы пытались спровоцировать бойцов на открытие ответного огня неподалеку временно оккупированного Донецка.

"Более полутора десятка раз пророссийские гибридные бандформирования из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Пески, Опытное и Авдеевку", — отметили военнослужащие.

Кроме того, под прицельные обстрелы вражеских снайперов попали позиции подразделений сил АТО в районе Новгородского и Луганского. "На Луганщине наемники из стрелкового оружия прицельно били по селу Нижнетеплое", — отметили силовики.

По их данным, на этом же участке линии разграничения сторон захватчики "пристреливали запрещенные Минскими договоренностями миномет калибром 120 мм, а по населенному пункту Донецкое — 82-мм миномет".

Также продолжаются вооруженные провокации вблизи захваченной Горловки. В частности, из автоматических станковых гранатометов враг атаковал Зайцево, крупнокалиберных пулеметов — Троицкое, а из стрелкового оружия — Новгородское.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.