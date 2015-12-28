Порошенко разрешил иностранцам служить в Нацгвардии

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №920-VIII "О внесении изменений в Закон Украины" О Национальной гвардии Украины "относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 24 декабря 2015 года, сообщает пресс-служба главы государства, передает УНИАН.

Закон уточняет правовые основы деятельности и полномочия Национальной гвардии Украины, регламентирует организацию, порядок несения службы подразделений Нацгвардии и их взаимодействие с правоохранительными органами, органами местного самоуправления и Министерством обороны Украины.

Закон также регламентирует численность Национальной гвардии Украины.

В соответствии с Законом, командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность президентом Украины по представлению министра внутренних дел Украины и освобождается от должности президентом Украины.

Закон также дает право иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины в добровольном порядке (по контракту), проходить военную службу в Национальной гвардии Украины. Эти случаи регламентируются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Закон подробно регламентирует права военнослужащих Нацгвардии и соответствующие функции НГУ, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нацгвардии создают новую бригаду, прообраз будущей армии.