Эксперт объяснил, почему Россия стоит на пороге революции из-за Крыма и Донбасса

31 декабря 2015, 11:29

Настаивать на том, что Крым — российский, а в Луганске и Донецке защищают русское население, как говорил Путин — тупик, считает Зубов.

Протесты в России, иллюстрация

России в 2016 году грозит революция, причина которой — агрессия в Крыму и на Донбассе. Украине же будет проще решить свои проблемы.

 Такой прогноз сделал российский историк и политолог Андрей Зубов для "Апострофа".

По его мнению, сейчас самая главная тенденция состоит в том, что Россия и Украина все больше погружаются в экономический хаос.

При этом, говорит историк,  между двумя странами есть принципиальное различие.

"Россия идет по этому пути в связи с экономическими санкциями и падением цен на нефть. Причем она оказалась почти в абсолютной международной изоляции. Теперь это не только Европа и НАТО, но и Лига арабских стран, и Турция.

Украина же находится в совершенно иных обстоятельствах. Ее поддерживает международное сообщество: Европейский союз, США и та же Турция. И в этом смысле перспективы Украины выглядят гораздо лучше. Её будущая судьба, скорее, зависит от способности граждан к самоорганизации: не только в сфере обороны, но и в вопросе контроля над государственной властью и самоуправления.

Для России же необходима смена внешнеполитического курса как минимум. Скорее всего, это должно произойти со сменой политического режима в стране", – отметил эксперт.

По его словам, если этого не произойдет, то РФ практически гарантирован резкий экономический спад. Он в условиях памяти о сравнительно благополучной жизни, которая у нас была еще пару лет назад, приведет к мощным социальным протестам.

Эксперт также напомним, что "революционная ситуация созревает не столько в тех странах, в которых постоянно тяжелые условия жизни народа, а в тех, которые были довольно богатыми, но где произошло резкое ухудшение условий жизни. Именно в этой ситуации общество обычно поднимается на социальный протест. Как раз такая картина сейчас наблюдается в России. Таким образом, если в скором времени не изменить данный курс государства, перед РФ встанет угроза революции".

"В Украине же привычно тяжелое состояние жизни большинства населения, но в связи с Революцией достоинства у граждан появилась надежда на изменение жизни к лучшему. Пока эта надежда не осуществилась, и время, в течение которого народ готов терпеть тяготы, сокращается.

Впрочем, в Украине есть гражданская и политическая свобода, которой нет в России, но у большинства украинцев отсутствует навык осуществления своих целей законными конституционными средствами, ответственно полагаясь на собственные силы. Они продолжают надеяться на государство, на власть, как это было принято в СССР. То есть задача украинцев — научиться пользоваться своими гражданскими и политическими правами себе и другим во благо", — говорит Зубов.

Он также отметил, что взаимоотношения России и Украины — очень сложный вопрос ввиду разных тенденций развития в обеих странах. Москве абсолютно необходимо восстанавливать нормальные отношения с Киевом, выходить из российско-украинского конфликта и, так или иначе, но признать территориальную целостность Украины. Потому что без этого с России не снимут санкции, а при их продлении социально-экономическая катастрофа практически неизбежна.

Смена политического режима необходима для того, чтобы выйти из украинского и сирийского кризисов. Настаивать на том, что Крым — российский, а в Луганске и Донецке защищаются интересы русского населения, как это делал Путин на своей пресс-конференции, — тупик. Единственным выходом из него будет революция", — подчеркнул историк.

Напомним, ранее Ходорковский заявил, что революция в России неизбежна.

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Донбасс Россия Украина Крым революция Зубов
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