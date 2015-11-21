Украинцы не позволят вновь загнать себя в чекистское стойло — российский журналист

Сегодня, 21 ноября, в Украине вторая годовщина Майдана, когда начался мучительный процесс очищения и избавления этой многострадальной страны от коммуно-фашистской оккупации.

Об этом российский журналист Александр Сотник написал в Facebook.

"Очень хочется, чтобы у украинцев все получилось. Мы видим, как им тяжело. Кто-то переживает, кто-то злорадствует. Но мне хочется верить, что свободолюбие победит, и украинцы не позволят вновь загнать себя и свою страну в мрачное посткоммунистическое чекистское стойло.

Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Революция Достоинства стала событием, которое изменило историю Европы и мира.