Порошенко с женой почтили память первых погибших активистов Майдана: опубликованы фото

В среду, 20 января, в Киеве президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память первых погибших участников Революции Достоинства — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что супруги возложили цветы к памятным знакам активистам, установленным на ул. Грушевского.

"Супруги Порошенко почтили память ребят минутой молчания…", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, они зажгли и установили лампадки возле памятного знака Героев Небесной Сотни, который также находится на ул. Грушевского, где в феврале 2014-го шли бои между сторонниками Майдана и силовиками.

Напомним, активисты Сергей Нигоян и Михаил Жизневский погибли в центре Киева от огнестрельных ранейний два года назад 22 января. В ГПУ сообщали, что виновными в их смерти могут быть провокаторы или переодетые "правоохранители".

Фото: president.gov.ua