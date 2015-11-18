В ГПУ рассказали, как погибли активисты Майдана Нигоян, Сенык и Жизневский

В январе 2014 года активисты Майдана Сергей Нигоян, Роман Сенык и Михаил Жизневский были убиты или провокаторами, или переодетыми правоохранителями.

Об этом заявил начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет УНИАН.

По его словам, экспертизой установлено, что Нигояна, Сеныка и Жизневского убили с расстояния до 3-х метров в то время, когда правоохранители стояли не менее чем за 30 м от активистов Майдана.

"Это свидетельствует, что их убили либо провокаторы, либо переодетые правоохранители", — сказал Горбатюк.

В теле Романа Сеныка была обнаружена пуля, которая использовалась для остановки транспортных средств в органах внутренних дел, пишет "112 Украина".

Экспертиза свидетельствует, что Михаил Жизневский был убит такой же пулей. Как известно, Сергей Нигоян получил смертельное ранение картечью от охотничьего патрона.

"Мы не пришли к раскрытию преступлений, но был существенно сужен круг подозреваемых... Мы считаем, что достигнем результатов", — заявил Горбатюк.

Ранее в ГПУ заявили, что 20 февраля 2014 года силовики беглого президента Украины Виктора Януковича выдали "титушкам" с мобилизационных складов МВД 408 автоматов и 90 тысяч патронов.

Напомним, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции Достоинства — Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сенык.

Как известно, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.