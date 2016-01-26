Арсений Яценюк является хорошим премьер-министром, и причины для его замены отсутствуют.

Об этом 26 января в электронном письме изданию Dagens Nyheter написал бывший премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт.

"У Украины очень хороший премьер. Нет причин для его замены", — говорится в документе.

Кроме того, отвечая на вопросы издания, Бильдт заявил, что не собирается работать в Кабмине Украины, а информация о якобы возможном его назначении на должность главы правительства, распространенная ранее рядом СМИ, является "уткой".