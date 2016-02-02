Посол ЕС рассказал, почему безвизовый режим с Украиной под угрозой

2 февраля 2016, 15:48

Посол заявил, что этот вопрос зависит от украинского парламента и украинских институтов.

Евросоюз может не принять решение о введении безвизового режима с Украиной в 2016 году, если не произойдет отмена нормы, внесенной в закон о государственном бюджете на 2016 год, согласно которой внедрение электронного декларирования доходов чиновников переносится на 2017 год.

Об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский сказал во время встречи со студентами Национального авиационного университета, пишет УНИАН.

"Отчет Европейской комиссии по вопросам выполнения Украиной тех положений, которые были записаны, был положительным. Европейская комиссия приняла обязательство, что... нужно изменить регуляции Европейского Союза, чтобы открыть безвизовый режим для Украины. Европейская комиссия предоставит это в Европейский Совет, но еще остались некоторые дела, которые не решены даже с украинской стороны", - подчеркнул Томбинский.

В этой связи дипломат обратил внимание, что речь идет о запуске Национального агентства по противодействию коррупции. Он напомнил, что украинскими парламентариями была принята норма в государственном бюджете на текущий год об отсрочке до 2017 года введения электронного декларирования доходов чиновников.

"Чтобы это агентство заработало, ему нужно предоставить... электронные декларации об имуществе. Вы слышали, что на просьбы некоторых депутатов, это было отсрочено до 2017 года. Мы снова оказались в ситуации, что будет трудно принять европейским правительствам решение об открытии безвизового режима, потому что нет уверенности, что Украина не будет выполнять свои обязательства", — подчеркнул Томбинский.

Посол заявил, что этот вопрос зависит от украинского парламента и украинских институтов.

Как известно, 26 января Рада провалила рассмотрение скандальной безвизовой поправки.

Напомним, 4 января народный депутат от БПП Виктор Чумак заявил, что в Госбюджете-2016 электронное декларирование всех активов, являющееся необходимым для введения безвизового режима с Европейским союзом, отложили на год. 

Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора. 

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте госбюджета.

5 января народный депутат от "БПП" Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" (относительно работы электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) (№3755), которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников. 

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко выступает за скорейшее внедрение эффективной проверки деклараций государственных служащих, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

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