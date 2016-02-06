Ярош идет в президенты: альтернативы Порошенко нет

Внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Ярош публично анонсировал свое выдвижение на следующие президентские выборы.

Об этом пишет портал "ДУК Правый сектор" – "Сектор правды".

5 февраля экс-лидер "Правого сектора" встретился с активистами и жителями городов Лиман (бывший Красный Лиман) и Краматорск.

Политик объяснил, почему отошел от радикального крыла "Правого сектора", напомнив, что является украинским националистом, но Майдан и война дали ему понять, что победить можно лишь вместе, что можно и необходимо объединять националистов и либералов, и это не противоречит идеологии Степана Бандера, и тому, как было в сугубо националистической ОУН.

По словам Яроша, он формирует новую политическую силу, которая уже в данный момент смогла бы перезагрузить всю политическую систему.

"Мы сейчас формируем такую силу. Потому что можно призывать людей на баррикады и снова привести к власти шаромыжников типа "пуля в лоб", уточнив, что формирование движения займет несколько месяцев.

На этих встречах нардеп подчеркнул, что единственной альтернативой Порошенко видит себя и собирается идти на следующие президентские выборы.

Напомним, Ярош ранее заявил, что в "Правом секторе" все хорошо, просто меня там уже нет. Хотя я по убеждениям все такой же "правосек".

