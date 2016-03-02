Дипломат назвал причины, по которым Янукович и Азаров засобирались в Украину

Заявления экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова о том, что они обязательно вернутся в Украину, вызваны тремя причинами.

Такое мнение высказал дипломат, экс-генеральный консул Украины в Эдинбурге и Стамбуле Богдан Яременко в комментарии "Обозревателю".

"Во-первых, это сигналы о том, что они не чувствуют за собой вины за войну в Украине. Во-вторых, они ощущают поддержку России и надеются на восстановление ее влияния в Украине. В-третьих, в Киеве сейчас сложная ситуация", — отметил Яременко.

По его словам, заявления Януковича и Азарова — реакция на политический кризис в Украине.

"Обстоятельства очень благоприятные для разного рода шаманов, которые пытаются напомнить о том, что они политики", — подытожил дипломат.

Как известно, адвокат Виталий Сердюк заявил, что у Януковича есть намерение вернуться в нашу страну.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что Виктор Янукович является одним из козырей Кремля.