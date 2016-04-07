Грибаускайте успокоила Киев: никто не может стоять на пути Украины в Европу

Наша страна всегда была в Европе и всегда там останется, отметила глава литовского государства.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после референдума в Нидерландах насчет ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС не стоит ставить под вопрос европейский выбор страны.
Об этом говорится в ее обращении к украинцам, пишет Европейская правда со ссылкой на данные МИД литовского государства.
В то же время политик уточнила, что никто не может стоять на пути Украины в Европу.
"Сегодня мы услышали о результатах референдума в Нидерландах. Мы все бы хотели, чтобы они были другими", — отметила Грибаускайте.
При этом президент подчеркнула, что "никто не может стоять на пути Украины в Европу, потому что Украина всегда была в Европе и всегда там останется". "Процесс интеграции может занять больше времени, чем мы думали. Однако конечный результат понятен", — сказала она.
Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна не может продолжить ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку большинство голландцев проголосовали против документа на референдуме.
Видео: Європейська правда