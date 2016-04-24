Майдан могли массово расстрелять, если бы мы не перешли в активную фазу — Парубий

Во время Евромайдана в 2014 году события могли быть значительно жестче, а гибель людей более массовой.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что этот сценарий планировался спецслужбами России.

"Влияние России, ФСБ состояло в том, чтобы максимально усилить противостояние, чтобы максимально привести к конфликтам на Майдане. Я уверен в присутствии российских снайперов на Майдане. Наши информаторы во время этих событий говорили о группе российских снайперов, что они выходят на позиции под охраной СБУ. Думаю, что Москва готовила гораздо худшие сценарии. В те дни выдали 1,5 тыс. автоматов Калашникова, из них — 1100 раздали работникам спецподразделений милиции и более 400 членам организованных преступных групп с указанием расстреливать Майдан. Эти автоматы фактически так и не заговорили. Если бы тогда Майдан не перешел в активную фазу, нас там бы массово расстреливали. Потому, что Майдан активно защищался и контратаковал, мы смогли избежать гораздо большей трагедии", — заявил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики Януковича перешли все пределы и вооружили "титушек" для разгона Майдана.