Силовики Януковича перешли все пределы и вооружили "титушек" для разгона Майдана — ГПУ

20 февраля 2014 года представители власти беглого президента Украины Виктора Януковича выдали "титушкам" с мобилизационных складов МВД 408 автоматов и 90 тысяч патронов.

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет УНИАН.

"Прежняя власть вообще перешла все пределы, и решила вооружить "титушек" 20 февраля. Тогда с мобилизационных складов МВД, где хранилось оружие, было выдано непосредственно представителям "титушек" 408 единиц огнестрельного автоматического оружия и 90 тысяч патронов", — сообщил Горбатюк.

По его словам, представители прежней власти "перешли все пределы, и были готовы к широкомасштабному применению этого оружия".

Он также отметил, что указание на выдачу этого оружия со складов отдавал непосредственно экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Как известно, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.