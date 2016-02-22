У ГПУ есть доказательства, что команду на зачистку Майдана давал Янукович

По косвенным доказательствам, решение о разгоне активистов Евромайдана принял лично беглый экс-президент Виктор Янукович.

Об этом рассказал начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что на сегодняшний день уже сообщено о подозрении тем фигурантам дела по Майдану, которые отдавали непосредственный приказ стрелять. В частности, речь идет об экс-командовании столичной милиции, "Беркута" и бывшем главе МВД.

"Сейчас сообщено о подозрении, по звеньям — командиру полка Кусюку, начальнику киевской милиции Мазану, заместителю по вопросам общественной безопасности Федчуку, министру Захарченко", — сообщил Горбатюк.

Вместе с тем, ГПУ имеет косвенные доказательства причастности Януковича к команде жестко разогнать активистов.

"Также, исходя из ряда косвенных доказательств, мы выдвигаем подозрение, что решение о разгоне протестующих принималось бывшим президентом", — отметил Горбатюк.

В частности речь идет о телефонии, встречах и перемещениях людей из окружения политика-беглеца. Впрочем, без допросов указанных лиц делать окончательные выводы трудно.

Горбатюк добавил, что показания давали и члены охраны бывшего главы государства.

"И кто перед какими-то событиями приходил к Януковичу, собирался ли некий условный штаб, что за этими встречами последовало, кому какие распоряжения пошли. Например, что происходило накануне событий 18-19 февраля, где. Кто с кем встречался, кому звонил, мы все это анализируем. Как мы видим звонки, перемещения, кто куда бежит, кто какие указания отдает или кому звонит... Мы видим развитие событий", — добавил он.

Напомним, ранее в ГПУ объяснили жестокость Януковича во время Майдана: боялся потерять власть.