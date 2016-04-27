Эксперт: Захарченко может говорить, что взбредет в голову, но пойдет против Москвы — ГРУ расстреляет

Пока не будет официального заявления руководства России о том, что оно, как и руководство Украины, а также главари ДНР и ЛНР тоже приглашает полицейскую миссию ОБСЕ на Донбасс, до тех пор это будет невозможным.

Об этом политический аналитик, экс-народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Пока не будет официального заявления РФ о том, что она тоже приглашает такую миссию на Донбасс, до тех пор это будет невозможным. Если (главарь ДНР Александр) Захарченко после того, как в России будет принято политическое решение о том, чтобы полицейская миссия появилась на Донбассе, позволит себе любые недружественные заявления об этой миссии, он будет расстрелян, причем офицерами Главного разведуправления Генштаба ВС РФ. Он говорит то, что ему скажут говорить в Москве. А когда нет никаких указаний из Москвы, он может говорить все, что взбредет ему в голову. Но до того, как РФ даст согласие на такую миссию официально, а также заставит своих марионеток дать такое согласие, до тех пор эта миссия на Донбассе не появится", — подчеркнул политический эксперт.

"Почему наше руководство говорит о полицейской миссии ОБСЕ, а не ЕС? Это вопрос. Ведь нет полицейской миссии ОБСЕ. Я не знаю таких прецедентов, таких случаев, даже нормативных документов, которые бы теоретически это предусматривали. Единственное объяснение, которое у меня есть: понемногу вводится в оборот идея введения на Донбасс полицейской миссии в целом", — поделился мнением политолог.

"Еще могу предположить гибридный вариант: когда сохраняется безоружная миссия ОБСЕ, но параллельно для ее прикрытия, поддержки и обеспечения выполнения ее обязанностей действует вооруженная полицейская миссия. Пока что есть прецедент такой миссии — только от ЕС. Разве что будет создана совершенно новая миссия, которая бы обеспечилавась странами-членами ОБСЕ. Но это получается полный абсурд. К тому же, не стоит забывать, что в ОБСЕ входят также США и Канада, а не только мы, Россия и европейские страны. Так что я не знаю, почему в заявлениях Порошенко и Путина речь идет именно о миссии ОБСЕ", — резюмировал Тарас Чорновил.

Напомним, ранее эксперт рассказал о правах миротворцев ЕС: открывать огонь, вторгаться и блокировать отдельные территории Донбасса.