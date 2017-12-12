В Крыму оккупанты пришли с обыском к активисту Меджлиса и задержали его сына

В аннексированном Россией Крыму, в селе Урожайное Советского района, оккупанты проводят обыск в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова.

Обыск начался в 7.00 утра по местному времени, сообщают активисты "Крымской солидарности".

"Ищут наркотики. Обыск идёт сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома", — говорится в сообщении.

Постановление выписали на сына Ибраима Османова — Рустема Османова. Его увезли в Симферополь.

Ибраим Османов — глава урожайненского Меджлиса и член регионального Меджлиса.

Активисты пишут, что он активно посещает все "судебные заседания" и поддерживает семьи политзаключённых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху выдвинули новые обвинения по новой статье.