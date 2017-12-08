В Крыму украинскому политзаключенному выдвинули новое обвинение

В оккупированном Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху выдвинули новые обвинения по новой статье,

Его обвиняют в "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", сообщает "Крымская правозащитная группа".

По информации правозащитников, обвинение выдвинули в рамках производства, которое правоохранители открыли во время содержания Балуха в СИЗО Симферополя. Ранее в этом деле активиста обвиняли в "применении насилия в отношении представителя власти".

"Замена статьи по обвинению ведет к более серьезным последствиям для украинца. Вероятность того, что в рамках этого уголовного дела его снова отправят в СИЗО, достаточно велика", — говорится в сообщении.

Как сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

"Балуху предъявили обвинение по 321-й статье УК "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", переквалифицировав обвинение с 318-й "Применение насилия в отношении представителя власти". Грозивший ему срок не изменился, тоже до пяти лет лишения свободы, статья тоже средней тяжести", — написал он.

Ранее сообщалось, 1 декабря политзаключенного Владимира Балуха отпустили под домашнего ареста.

За время пребывания в СИЗО украинца избил начальник СИЗО. Адвокат Балуха рассказал, что его оскорбляли по национальному признаку.Напомним, "суд" аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Балуху: 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке его дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку Вулиця "Героїв Небесної сотні", 18.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.